Carlos Joaquín y Gaby Rejón entregan su donativo a la Fundación Teletón

Al asistir y hacer entrega de su donativo a la Fundación Teletón 2019, el gobernador Carlos Joaquín señaló que en su administración terminar con la exclusión social es una prioridad, por ello, convocó a sumar esfuerzos y trabajar juntos a favor de quienes más lo necesitan, ya que se requiere un Quintana Roo más incluyente.

Acompañado de su esposa y presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, Gaby Rejón de Joaquín, el gobernador afirmó que a tres años de su gestión se han alcanzado logros significativos, pero aún hace falta mucho por hacer para cerrar la brecha de desigualdad y garantizar más y mejores oportunidades de desarrollo para todos.

"Teletón, ustedes lo saben bien, representa un gran apoyo para nuestras familias, es un camino hacia la inclusión un paso para que nadie se sienta excluido en esta tarea de ser actores y participantes directos del desarrollo de Quintana Roo", afirmó el gobernador.

El hijo de Mayra Elvira Carrillo Ramírez, tiene 5 años, su parálisis cerebral ha mejorado gracias a las terapias físicas, de hidromasaje, ocupacionales y grupales que lleva a cabo desde hace cuatro años en el CRIT. Antes no podía sostener su propia cabeza y se atragantaba comiendo, con las terapias del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil (Teletón) avanzó mucho. ¨Mi niño ya se comunica con su pie, pide agua o comida¨.

María Alfonsina Vergara Lulo tiene un hijo que cumplirá 17 años. Él padece una enfermedad degenerativa y conforme crece sus músculos se atrofian más.

Sin embargo, con las terapias físicas de estiramientos de brazos y piernas y la terapia pulmonar que recibe en el CRIT puede respirar más fácilmente y sus músculos son más flexibles.

"Ahora tiene una mejor calidad de vida, si no lo hubiésemos traído, mi hijo tendría sus músculos totalmente atrofiados. No hay medicamentos, no hay cura para su enfermedad. Es un niño muy feliz. Los terapeutas lo tratan con mucho amor y entusiasmo", comentó.

Carlos Joaquín y Gaby Rejón de Joaquín realizaron un recorrido por las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil y los distintos stands de la kermés donde se recaudaron fondos.

El gobernador Carlos Joaquín adquirió una bolsa de brownies, preparados especialmente por su esposa Gaby Rejón; el mandatario los compartió entre el personal del CRIT y padres de familia.

En el Teletón 2019 estuvieron presentes familiares, pacientes y personal que labora en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil, Eduardo Martínez Salgado, director general del CRIT Quintana Roo; María Elena Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez; Ángel Gabriel Cortés López y Marly Salazar Novelo, pacientes del CRIT, así como invitados especiales quienes posteriormente disfrutaron de un show musical infantil.

