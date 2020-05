Carlos Joaquín y Gaby Rejón de Joaquín felicitan a las madres en su día

“Este es un 10 de mayo diferente. Hay que celebrarlo con mucho amor y cariño a nuestras mamás, pero hay que atenderlas y cuidarlas también”, señalaron el gobernador Carlos Joaquín y la presidenta del Sistema DIF Quintana Roo Gaby Rejón de Joaquín.

El gobernador de Quintana Roo y la presidenta del Sistema DIF Quintana Roo dirigieron un mensaje de felicitación a todas las mamás. “Les queremos y amamos mucho. Queremos lo mejor para ustedes y siempre las llevaremos en el corazón” expresaron.

En ocasión de este Día de la Madre, que se conmemora en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, Carlos Joaquín precisó que esta solidaridad que todos los quintanarroenses han mostrado, este trabajo tan fuerte, de tanto sacrificio, se podría venir abajo si se rompen estas medidas, si se rompe el distanciamiento o se relajan la higiene y la prevención.

“Es mejor no abrazarlas en esta etapa. No es tiempo de reuniones ni festejos colectivos. No las expongamos. No hagamos algo de lo que podríamos arrepentirnos toda la vida”, expresó Carlos Joaquín al precisar que Quintana Roo se encuentra en la curva más alta de contagios de Covid-19 y cualquier persona puede tenerlo y sin presentar la sintomatología.

Acompañado de la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Quintana Roo), Gaby Rejón de Joaquín, el gobernador de Quintana Roo reiteró que el mejor homenaje que se les puede hacer a las madres en medio de esta emergencia sanitaria es cuidarlas, protegerlas y decirles lo mucho que las queremos y amamos.

“Por ello, quédate en casa y no expongas a tus seres queridos” dijo el gobernador Carlos Joaquín.

El titular del Ejecutivo indicó que ante esta emergencia sanitaria la prioridad es salvar la vida de la personas, por ello se han puesto total atención aquellos grupo vulnerables con padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, adultos mayores y a las mujeres embarazadas.

La presidenta del Sistema DIF-Quintana Roo, Gaby Rejón de Joaquín al reconocer a las madres en su día comentó que sus cuidados, su cariño, su amor, sus recomendaciones, sus desvelos, sus regaños, todos recuerdos maravillosos que hoy les agradecemos, y que nos han formado como hombres y mujeres.