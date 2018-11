Carlos Joaquín trabaja de cerca con la gente de Isla Mujeres

Margarita Ricalde Uicab se despertó temprano hoy. Aunque se dedica a la venta de antojitos, se dio tiempo para organizar sus documentos personales y estar puntual en su cita con “Platícale al gobernador”.

“Ya había escuchado de estas audiencias en otros municipios y, la verdad, estuve esperando la ocasión para participar”, expresó en tanto le llegaba su turno.

Ella fue una de las 280 personas que se registraron para participar en “Platícale al Gobernador” encabezada por el gobernador Carlos Joaquín en el domo Bicentenario, de la colonia La Gloria, para escuchar y resolver las necesidades de los ciudadanos.

“Platícale al gobernador” es impulsado por el gobernador Carlos Joaquín para escuchar de cerca a las personas, para atenderlas y ayudarlas a resolver sus necesidades. Con los secretarios del gabinete, trabaja en beneficio de los quintanarroenses.

A dos años de la actual administración, el gobernador Carlos Joaquín encabezó 14 audiencias públicas en los 11 municipios del estado. En ese lapso, se han atendido a más de seis mil 410 personas.

Doña Margarita Ricalde fue de las primeras en ser escuchadas por el gobernador de Quintana Roo. Ella acudió en representación de su esposo enfermo, razón por la que no puede ir a la zona continental para hacer un trámite administrativo para el cambio de una concesión de taxi.

“Él viaja seguido a Mérida para sus tratamientos y no ha podido hacer el trámite. Eso nos afecta en la economía familiar. Aunque yo me dedico a vender antojitos para apoyar, no es suficiente y requerimos regularizar la concesión”, mencionó Margarita Ricalde.

“Vine a hablar con el gobernador Carlos Joaquín y me atendieron más rápido de lo que esperaba, turnaron mi solicitud al Instituto de Movilidad y el trámite estará listo antes del fin de año, tenemos que cumplir con los requisitos reglamentarios”, agregó.

Durante la audiencia pública, secretarios del gabinete de gobierno se instalaron en módulos para dar atención personalizada a los 280 asistentes registrados, de los cuales 117 son hombres y 163 mujeres.

Los apoyos con mayor demanda fueron de vivienda, con 71 solicitudes; de gestión social, con 48, y de salud, con 40. Los asistentes también solicitaron apoyos de educación, proyectos y concesiones.