Carlos Joaquín instala Comité Estatal de Atención a la Violencia contra las Mujeres

Carlos Joaquín instala en Quintana Roo el Comité Estatal de Atención a la Violencia contra las Mujeres

“Una mujer que vive violencia muy difícilmente ejerce plenamente sus derechos civiles”, expresó el gobernador Carlos Joaquín en la toma de protesta del Comité Estatal de Atención a la Violencia Contra las Mujeres, que tendrá la prioridad de coordinar en Quintana Roo acciones para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

El gobernador de Quintana Roo asistió al Segundo Encuentro de Mujeres por la Igualdad y la Paridad, celebrado este jueves, para conmemorar el 66 aniversario del voto de la mujer en México.

La directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer Silvia Damián López expresó que, en Quintana Roo, se están cambiando paradigmas y marcando agenda.

“El reconocimiento de la mujer como ciudadana significa el reconocimiento a la igualdad entre mujeres y hombres admitiendo que ambos tienen los mismos derechos y deben cumplir las mismas obligaciones”, afirmó.

“La igualdad de género supone que mujeres y hombres, niñas y niños tengan las mismas responsabilidades y oportunidades. La eliminación de los pensamientos de odio se logra educando en igualdad”, precisó Damián López.

En este contexto, quienes integran el Comité Estatal de Atención a la Violencia contra las Mujeres rindieron protesta y se comprometieron a impulsar, de manera integral, las políticas públicas con perspectiva de género y a promover la cultura de respeto a los derechos humanos para contribuir en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Entre los objetivos que tendrá el comité, destacan la articulación de los mecanismos de atención a la violencia y el fortalecimiento a los protocolos que ya existen, además de establecer acuerdos con las instituciones para el trabajo coordinado.

El comité permitirá un acompañamiento médico, psicológico, jurídico penal, familiar, más coordinado entre instituciones.

El comité sesionará al menos cada dos meses y trabajará en la creación de un manual de atención a mujeres violentadas. Asimismo, se creará un comité en cada uno de los 11 municipios de Quintana Roo.

Lizbeth Brito, una ama de casa, originaria de Tabasco, dijo sentirse contenta de saber que existen organizaciones que protegen los derechos de las mujeres y un gobierno que "nos está apoyando y empoderando".

"Yo viví violencia y si estoy aquí es porque he ocupado personalmente estas instituciones. Soy originaria de Tabasco, allá se me cerraron las puertas, pero ya llevo 10 años viviendo en Cancún. Me siento segura y apoyada, ninguna puerta se me ha cerrado. Acudí al Instituto de la Mujer y me abrió las puertas para estudiar, además de brindarme apoyo psicológico y emocional.”

Por su parte, Alicia Rodríguez Arévalo, quien trabaja en el hogar, celebró la instalación de un Comité Estatal de Atención a la Violencia contra las Mujeres, ya que éste "será una garantía para tener mayor seguridad y respaldar a las mujeres para tener ayuda y asesoría".

"A mí me ha tocado la violencia laboral, ver que un hombre que tiene el mismo nivel o estudio gana más que yo. Pienso que, con este tipo de comités, empieza a hacerse una labor para promover la equidad", expresó.

El comité estatal está integrado por Silvia Damián, directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer; Karla Patricia Rivero González, comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado; Óscar Montes de Oca Rosales, fiscal general del Estado; María Elba Carranza Aguirre, directora general del DIF; Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud, y Dulce María Balam, representante del Tribunal Superior de Justicia.

En el evento, estuvieron presentes Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez; Mayra San Román, consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo; el diputado Gustavo Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, y Atenea Gómez, diputada presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la XVI Legislatura del Congreso del Estado.