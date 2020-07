Carlos Joaquín dio positivo, sí, tiene COVID-19, permanecerá en casa

El gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González dio positivo a Covid 19, así lo anunció esta tarde a través de su cuenta oficial de Twitter, en la cual comentó que se hizo una prueba como parte del monitoreo de salud dando positivo a la enfermedad que ha golpeado fuertemente al sur del estado.

“Debido a mis acciones como Gobernador he llevado un monitoreo de mi salud, la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a Covid 19, me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones del Gobierno de Quintana Roo“, señaló a través de su Twitter.

Más notas de Quintana Roo aquí

Noticias Quintana Roo

El estado de Quintana Roo está dividido en dos zonas en este momento la norte que se encuentra con semáforo naranja y la sur con semáforo rojo, en donde la velocidad de contagio es mayor, sin embargo el gobernador habría realizado constantemente diversas actividades en apoyo a las familias de esta zona.