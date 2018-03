Carlos Joaquín dice que la seguridad está garantizada en puertos de Quintana Roo

El gobernador de Quintana Roo declaró que la seguridad en los puertos está garantizada

Después del comunicado por Estados Unidos, con la finalidad de que sus funcionarios no utilizaran los llamados Ferrys en Cozumel, el gobernador Carlos Joaquín González declaró que la seguridad en los puertos está garantizada por los tres niveles de gobierno, así como por el reforzamiento de cámaras de seguridad.

“La seguridad de nuestros puertos está garantizada, que tenemos ahí la presencia de la Secretaría de Marina, de Defensa, la Policía federal, la policía estatal, la policía municipal hay garantía en cuanto ello, tenemos cámaras de vigilancia en cada una de ellas”, reiteró.

Además expuso que dicho comunicado no coincide con lo que realmente ocurrió. Dijo que al hablar por la mañana con el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, es un “tema extraño”.

Es una embarcación, que no está en el muelle, a 500 metros, que no es operativo desde así casi un año, que no representa peligro para ningún pasajero, de una naviera que hoy no tiene una concesión, es extraño el pensar en un proceso de este tipo que no busca lastimar a nadie, recalcó.

Esto ocurre en un barco, insistió, “que no pertenece a una naviera que no tiene la concesión para dar los cruces, en un barco que hace más de 10 meses no opera y que está retirado totalmente del muelle”

En entrevista el gobernador Carlos Joaquín quien asistió a un evento en el hotel Moon Palace para dar el banderazo de salida a diez unidades nuevas de transporte turístico de la empresa ODA, recalcó que el comunicado de Estados Unidos, no coincide con lo ocurrido, dado que el incidente “tiene tintes de tipo empresarial”, mismos que se lo han hecho saber al gobierno de Estados Unidos, que incluso ha solicitado información del primer incidente registrado el 21 de febrero

“Hemos hablado con la embajada de E.U. hemos hecho los comentarios pertinentes, hemos planteado esta situación que nos parece que tiene tintes de tipo empresarial más que de otra cosa”, recalcó, al tiempo de informar que hay que esperar las investigaciones al respecto.

Sobre un auto atentado dijo que “es difícil, escuchaba el fiscal, es una de las líneas, pero no se puede decir que lo es mientras la investigación no lo diga así”.

“Lo que el gobierno de los Estados Unidos dice, denme la información de lo que pasó el 21 de febrero entonces seguramente entonces podremos tener una comunicación distinta a la que hemos hecho”

Por último, Carlos Joaquín confío que estos incidentes no sean por estar tocando intereses o por estar haciendo revisiones auditorías de la pasada administración.