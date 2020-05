Carlos Joaquín dará a conocer Nuevo Plan de Reactivación Económica

El gobernador Carlos Joaquín dará a conocer el nuevo Plan de Reactivación Económica para Quintana Roo entre el viernes y el sábado, coordinado con el semáforo de riesgo del gobierno federal, siempre dándole prioridad a cuidar la salud de la gente y salvar vidas.

Al informar los avances que se tienen en las acciones y programas que se aplican para atender la emergencia sanitaria en las diversas fases de la pandemia por Covid-19, el gobernador de Quintana Roo insistió que la principal medida sigue siendo ¡Quédate en Casa!

“No hemos terminado con las medidas de higiene y de distanciamiento social. No hemos vencido al Covid. No hay tal situación. No pensemos en abrir ya las puertas de las casas para salir a la calle. Hoy más que nunca la indicación es quédate en casa” expresó el Gobernador durante el programa Conexión Ciudadana que se transmitió por el Sistema Quintanarroense de Comunicación y las redes sociales de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno de Quintana Roo.

Precisó que para evitar aglomeraciones, movilizaciones innecesarias se decidió prorrogar las actividades presenciales en el gobierno del estado y en los municipios. Como tampoco hay actividades escolares, ni los maestros, jóvenes, niñas y niños, ni madres y padres de familia tienen que estar en la calle.

El Gobernador indicó que la prioridad sigue siendo ¡Quédate en Casa! y solamente saldrán aquellas personas que sea necesario que se presenten a los centros laborales de las actividades primarias, pero con todas las medidas de prevención.

Carlos Joaquín indicó que las actividades primarias, como la agricultura, minería, apicultura, acuacultura y pesca, así como las esenciales para la economía del estado, como es el turismo, reanudarán algunas actividades el 1 de junio, cumpliendo con las medidas sanitarias.

El titular del Ejecutivo destacó que el turismo es una actividad económica esencial para Quintana Roo, razón por la que se permitirá empezar un trabajo de adecuación en los centros de hospedaje con el 30% de su planta laboral.

El gobernador Carlos Joaquín dio a conocer que para el día 8 de junio, de acuerdo con el semáforo de colores de los niveles de riesgo que emite el gobierno federal, ya se podrían recibir algunos turistas pero verificando sus condiciones de salud, con la aplicación de pruebas rápidas.

Sin embargo, el gobernador de Quintana Roo dejó en claro que en Othón P. Blanco el retorno demorará cuando menos una semana más, pues se han registrado un incremento en el número de contagios, lo que ha provocado que la curva vaya para arriba.

Carlos Joaquín explicó que este día tuvo una reunión con miembros de la Comisión de Salud de la Conago, más de 26 gobernadores, y del gabinete de salud federal para revisar el plan de la nueva normalidad y los criterios que generarán el semáforo de cada estado.

“Compartimos planes de reactivación económica de nuestros estados, en forma gradual y priorizando el cuidado de la salud de nuestra gente. Avances, riesgos, experiencias y resultados” añadió el gobernador al reiterar que en Quintana Roo el 1 de junio se reinician las actividades primarias.

Las otras irán avanzando en la medida que la entidad se ubique en los colores de los niveles de riesgo que marca el semáforo del gobierno federal.

“Podemos decir que Quintana Roo estaría cercano al color naranja si se mantienen las medidas preventivas. No es una apertura total y no todos los municipios reanudarán actividades al mismo tiempo”, afirmó.

El gobernador Carlos Joaquín exhortó a la población quintanarroense a seguir quedándose en casa, a cuidar su salud y la de personas vulnerables.

“Viene una nueva etapa en la forma de actuar para reactivar la economía, en la de trabajar, la de movilizarse. Por eso es importante seguir con las medidas preventivas y de distanciamiento social. Es fundamental porque el virus no se ha ido” destacó.

Carlos Joaquín dijo que seguirán los 5 apoyos para la tranquilidad de las familias el tiempo que sea necesario. “Hemos llegado a casi 700 mil paquetes alimentarios, seguimos con apoyos al agua, salud, gas y están llegando ya los recibos de luz con el apoyo del gobierno del estado” dijo.