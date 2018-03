Redacción / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Carlos Joaquín a hoteleros: trabajemos juntos, no nos jalemos los pies El gobernador Carlos Joaquín González hizo un llamado al sector hotelero de Quintana Roo para trabajar en conjunto, en lugar de “estarnos jalando los pies”, por lo que es mejor integrarse en el esfuerzo que está llevando a cabo la administración estatal junto con tour operadores y mercados internacionales. De visita en Playa del Carmen donde puso en marcha la primera feria del empleo ‘Abriendo Espacios’, el mandatario estatal refirió que la baja en ocupación hotelera, de 4% con respecto al año pasado según cifras oficiales de la Secretaría de Turismo (Sedetur) y la Asociación de Hoteles de Cancún, “es parte de las fluctuaciones que tiene la industria turística que siempre tiene alzas y bajas”. Tal cifra, que no se niega, no detiene el crecimiento de Quintana Roo, porque “hoy sigue llegando la inversión, siguen las ventas de departamentos y casas, una ocupación importante, un buen número de reservaciones”. “Hay que trabajar para generar estrategias, para renovar productos turísticos, para promocionar adecuadamente. En vez de estarnos jalando los pies. Pongámonos a trabajar todos en conjunto”, enfatizó el Ejecutivo estatal.

Respecto al warning emitido por el gobierno estadounidense

“Hemos dado pasos muy fuertes en materia de estrategias de seguridad y estoy seguro que podemos cambiar en mucho la imagen de Quintana Roo, vamos a trabajar fuerte en los temas promocionales, a seguir participando de manera conjunta en los esquemas de seguridad, pero lo debemos hacer todos. Habrá que trabajar de manera conjunta y aprovechar que en los principales mercados hay un incremento de vuelos, tanto de muchos lugares de Estados Unidos como del turismo nacional.