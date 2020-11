Cárcel para Laura Beristain, pide líder de la Asociación de Empresarios Unidos.

Playa del Carmen ha sufrido -y sufre- por la pandemia, huracanes, tormentas y un millonario robo de la alcaldesa Laura Beristain de los dineros que eran para la remodelación de la Quinta Avenida y que después no podía iniciar porque la alcaldesa no tenía el dinero, provocando retrasos y afectaciones millonarias, denunció en entrevista, Carlos Ernesto Sánchez Suárez, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Quintana Roo.

“Eso retrasó la obra y hasta ahorita el balance es, parque Fundadores al 20%, pero hecho al madrazo, así, un desmadre, una plancha de cemento con unos arbolitos, nada comparado con lo que se vendió en el proyecto, eso es parque Fundadores, alrededor del parque Fundadores el piso es el mismo no se pudo remodelar por la tardía y si lo tratan de hacer ahorita sería un caos por los cinco o seis mil personas que pasan diario a Cozumel”, señaló para La Verdad Noticias.

Explicó que en el caso de las calles que se hicieron con piso comprado en Yucatán, las lozas se empezaron a romper porque fue resultado de la transa al adquirir materiales de mala calidad y que, como consecuencia, una vez más se retrasaron los trabajos de la Quinta Avenida ocasionando quiebre de comercios y cerrando la posibilidad a más de 25 mil trabajadores para reintegrarse a sus fuentes de empleo, cerrados por los trabajos.

“Ahorita ya está todo claro, tenemos por un lado un ayuntamiento sangrado hasta la última gota, empresarios destrozados, los empleados trabajadores sin dinero para sus familias y todo el dinero está en sus hoteles (de Beristain) las dos torres son nuevecitas”, indicó que darán inicio a la recolecta de firmas para solicitar revocación de mandato de Laura Beristain debido a que no la quieren ni un minuto más al frente del Ayuntamiento.

Finalmente anunció que también se preparan marchas a Chetumal y a la Ciudad de México para exigir a las autoridades estatales y federales que ya no quieren más a Laura Beristain en el poder, “otro año más con Beristain aquí no sabemos qué va a pasar ¿va a vender el municipio? O no sé que va a vender esta señora, no hay más olvídate de la reelección, es revocación de mandato”, concluyó.

