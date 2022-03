Captan a sujetos con armas largas en bar de Bacalar.

Cámaras de seguridad captaron a sujetos que, portando armas largas, amenazaron con realizar disparos a los parroquianos que se encontraban en el interior de un restaurante de Bacalar.

Aparentemente, de acuerdo con versiones recabadas por La Verdad Noticias, los pistoleros se encontraban en estado de ebriedad, en plan de rijosos y dijeron ser elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR).

Sin embargo, tal como se aprecia en imágenes de cámaras de seguridad que captaron lo ocurrido, se encontraban vestidos de civil y previamente tuvieron un desencuentro con empleados del lugar, por lo que, se retiraron intempestivamente.

Minutos después regresaron portando armas de alto poder con las cuales apuntaron a hacia el negocio y amenazaron con disparar contra las personas que se encontraban en el interior.

Afortunadamente no realizaron ningún disparo y tras un rato de amenazas, se retiraron del lugar. Aunque no existe una postura oficial, se afirmó que los hombres armados no son elementos de la SEMAR y no han sido detenidos.

Robo en CECATI

Ladrones ingresaron al Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) plantel Chetumal, a pesar de la vigilancia de un velador.

Según lo relatado por el empleado, fueron dos sujetos quienes sacaron varias cosas de un salón y, al verse descubiertos, huyeron aunque antes lo golpearon.

Los delincuentes se llevaron herramientas, material de limpieza, un registro de cables de energía eléctrica y un compresor de mini Split, todo con un valor aproximado a los 10 mil pesos.

En tanto a la descripción de los delincuentes, el velador señaló que llevaban el rostro cubierto, por lo que no pudo identificarlos.

La policía realizó un operativo de búsqueda, pero no lograron ubicar a los presuntos, por lo que se le invitó a la parte afectada a interponer su denuncia ante un fiscal del Ministerio Público.