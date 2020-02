Captación de divisas para el país crece 10% en el sector turístico: Luis Alegre

Luis Alegre, diputado federal.

El turismo internacional a los destinos de Quintana Roo sigue dando de qué hablar luego que el diputado federal Luis Alegre confirmó que el año 2019 concluyó con un incremento del 10% en la captación de divisas en este sector colocándose como una de las principales fuentes de ingresos al país después de la inversión extranjera y el envío de remesas de los mexicanos en el extranjero.

“El turismo ha subido, es un tema muy importante, subió todavía algo más importante que el arribo de turistas subió más del 10% en 2019, comparado con 2018, la captación de divisas para el país subió a 24 mil millones de dólares, cuando el año pasado era 22 mil millones de dólares, ese incremento es importantísimo porque el sector turístico sigue siendo uno de los generadores de divisas más importantes del país”, comentó el diputado.

En entrevista, el diputado Luis Alegre Salazar celebró los resultados debido a que significa un aumento importante en la entrada de divisas por el orden de los 24 mil millones de dólares, superando los 22 mil millones de dólares obtenidos en el año 2018.

“Puedo decir que como industria es el primer generador de divisas para el país, las otras dos que nos ganan no son industrias, me refiero a inversión extranjera y remesas de nuestros conciudadanos en el extranjero, esas no son industrias, pero como industria es el primer generador de divisas para el país y ese año en el 2019, el sector turistico aumentó más del 10 por ciento las divisas dejadas en elpaís”, señaló.

Finalmente comentó que el turismo sigue siendo un generador de divisas a la altura de las remesas que se envían desde países como Estados Unidos o a la inversión extranjera que llega a México.