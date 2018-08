Capacitan a guías de turistas en Cozumel

Este curso fue impartido por el biólogo Rafael Chacón Díaz y Jesús Benavides Andrade, directores del Centro de Conservación y Educación Ambiental y el Parque Eco-turístico Punta Sur, respectivamente, quienes se encargaron de explicar ampliamente a los trabajadores del turismo la fragilidad ecológica de las ANP’s y la importancia que tiene su protección.

En ese sentido, Chacón Díaz dijo que lo que no se conoce no se quiere y no se cuida, por eso es importante que la comunidad en general, conozca de la diversidad de flora y fauna que tiene la Isla, para que sepan de su relevancia y se esfuercen por conservarla, sobre todo los touroperadores que comparten sus experiencias y conocimientos con los millones de turistas que visitan este destino año con año.

Comentó que se trataron temas como el de la velocidad de los vehículos, sobre todo por la gran cantidad de fauna atropellada que se ha registrado en los últimos tiempos en la carretera perimetral de Cozumel, como los coatíes, mapaches, iguanas y tortugas, por citar algunos, así como no fumar al interior de las ANP’s, no tirar basura, no usar el claxon, por ejemplo.

Mientras tanto, Jesús Benavides abundó en que la idea es que todos los touroperadores que visitan el Parque Natural Chankanaab, el Parque Eco-turístico Punta Sur y el Parador Turístico de San Gervasio tengan información correcta que puedan compartir con los turistas y que los inviten a ser parte del cuidado de las bellezas naturales que los atraen a la Isla.

Argumentó que para la FPMC fue una muy grata experiencia este curso, porque se pudo constatar la buena disposición y participación de los guías de turistas que se sumaron de inmediato a las acciones de conservación ambiental, necesarias para seguir aprovechando con sustentabilidad las bondades de la naturaleza.