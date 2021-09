Capacita el PRD a los regidores que estarán en los nuevos Cabildos

Perredistas que asumirán en breve sus cargos como concejales en los ayuntamientos del Estado fueron capacitados, mediante el Curso para Autoridades Electas en el que participaron diez regidores y sus suplentes quienes se comprometieron a trabajar en beneficio de la sociedad.

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad, Leobardo Rojas López señaló que, con estas acciones de capacitación buscan evitar que quienes conformarán los nuevos Cabildos generen desencanto entre la población.

Los nuevos concejales perredistas deben ganarse la confianza de los ciudadanos y ser un contrapeso en los Cabildos y no venderse por unos cuantos pesos, señaló el líder del PRD en el Estado, Leobardo Rojas López

El PRD, tendrá representantes en al menos siete municipios de la entidad, quienes trabajarán en beneficio de la sociedad y de la entidad, precisó Rojas López quien advirtió que en el partido a su cargo no quieren regidores sumisos en los próximos Cabildos.

“Desafortunadamente los Cabildos se convierten en una esfera de complicidades, lo que provoca que la gente ya no crea en la política y los partidos ”, dijo en su oportunidad Julián Ricalde Magaña uno de los instructores de quienes serán las nuevas autoridades municipales .

El ex presidente municipal en Benito Juárez, Ricalde Magaña afirmó que los representantes del PRD en los Cabildos tienen que ayudar a los gobiernos municipales pero también convertirse en un contrapeso de los excesos de los alcaldes.

“Ahora más que nunca requerimos de concejales combativos, gente en la que los ciudadanos puedan confiar y no que se vendan por tres pesos”, destacó el ex alcalde benitojuarense, tras insistir en que no darán “cheques en blanco” a nadie con el logo del PRD.