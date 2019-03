Capacita IMOVEQROO y PF a operadores de transporte de carga en Quintana Roo

Con la implementación de dicho curso se actualizó e informó a los operadores sobre los riesgos de conducir bajo los influjos del alcohol, sin haber descansado lo suficiente, además de saber reaccionar ante situaciones de emergencia o de riesgo al volante, evitar exceder los límites de carga, así como conocer las sanciones por violentar ley federal de caminos y puentes. Impartido por los Oficiales Jonathan Balam y Beatriz Buendia.

Con dicha acción el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, refrenda el compromiso que el gobernador Carlos Joaquín y el Director General del Instituto, Jorge Pérez Pérez tienen con usuarios, ciudadanos y sector transportista, donde el objetivo es que los más de mil quinientos operadores de transporte de carga sean capacitados con este curso de seguridad vial, así verificamos contar con los mejores perfiles.

El siguiente paso es la evaluación para constatar que están aplicando los conocimientos adquiridos en la capacitación. Comentó la Delegada del IMOVEQROO en Benito Juárez, Bibian Castillo Dzul.

"Me sorprendió ver la cantidad de accidentes y las consecuencias de ellos al no prestar atención cuándo manejas, espero que haya más cursos de este tipo, los compañeros y un servidor creemos que ser operador requiere todo el compromiso, no sólo por llevar la carga segura, también por cuidar a los vehículos de menor dimensión, no todos los conductores tienen acceso a este tipo cursos y es nuestro deber llevar a cabo manejo a la defensiva." Señaló, Ismael Rivas, socio y operador de transporte de carga.