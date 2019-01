Capacita FPMC a Tour Operadores en Cozumel

Con el objetivo de que los prestadores de servicios turísticos tengan los elementos para realizar su trabajo con buenas prácticas ambientales y que coadyuven al cuidado de las áreas naturales en las que trabajan, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) les da pláticas informativas como parte de su capacitación permanente.

Personal de la Dirección de Conservación y Educación Ambiental (CEA), tiene entre sus actividades prioritarias la educación ambiental, no solamente dirigida a los niños y jóvenes, si no a toda la gente interesada en ser parte de la solución y llevar a cabo acciones encaminadas a la conservación del medio ambiente, por ese motivo atienden lo mismo a grupos de escuelas que a investigadores, prestadores de servicios turísticos y todo aquel que esté comprometido con su entorno natural.

Esta ocasión fue el turno para colaboradores de la empresa tour operadora “Tripping Cool”, quienes acudieron al CEA para recibir información acerca de la flora y fauna que habita las áreas naturales en las que habitualmente trabajan como guías de turistas, con la finalidad de puedan dar a los visitantes información de calidad y fidedigna.

Carlos Andrés Mercado, director de operaciones de “Tripping Cool”, dijo que le parecía muy afortunado que la FPMC comparta todas las actividades ambientales que está realizando con los prestadores de servicios turísticos, porque ayuda a concientizarlos de la importancia de conservar la naturaleza, apreciarla y disfrutarla.

Reflexionó acerca de que es relevante contar con la información correcta para compartirla con los turistas y que se lleven una visión diferente del destino, no todo es playa y fiesta, si no que vale la pena apreciar el medio ambiente e inclusive habló respecto a que aún cuando muchos de los guías son de la Isla, no tienen una idea clara de todo lo que sucede en su entorno, es importante conocer más, como cultura general.

Andrés Mercado agradeció al personal de la FPMC que de manera gratuita otorguen su tiempo para capacitar a los tour operadores para lograr que los turistas se lleven una mejor experiencia de Cozumel e invitó a todas las empresas turísticas para que se acerquen a la institución y se involucren en las acciones de concientización para el cuidado del medio ambiente.