Caos y delincuencia rodea al transporte público nocturno de Cancún

Caos y delincuencia en el transporte público nocturno de Cancún

Los trabajadores de los restaurantes salen después de las 11:00 de la noche de sus jornadas laborales, desde hace 15 días las rutas del transporte público de camiones dejaron de operar a las 10:00 pm a causa de amenazas de la delincuencia, por lo que los trabajadores se han visto obligados a tomar taxis para llegar a sus hogares, tres mujeres del gremio restaurantero han sufrido agresión sexual a causa de esta situación.

Este día el Fiscal de Quintana Roo se enteró de una nueva forma de operar de la delincuencia y fue gracias a las denuncias de diferentes sectores económicos que salieron a la luz. El sector restaurantero ha reportado asaltos entre sus colaboradores pues les ha sido casi imposible poder tomar una ruta de transporte y optan por caminar a altas horas de la noche, por otra parte han surgido pseudo taxis con números sobrepuestos que han atacado a mujeres.

“Vamos a hacer una solicitud al Fiscal, sobre todo por el tema de los pseudo taxistas ya que hemos tenido muchos problemas con esos taxis que no se encuentran regulados” señaló Julio Villareal Zapata presidente de la Canirac, “Es un tema que vamos a tomar muy a fondo por que hemos tenido problemas con el transporte público, que ese si es un tema real y que nos preocupa mucho a los restauranteros”, dijo.

Los choferes de las principales rutas de transporte urbano se han esfuman a partir de las 10 de la noche, debido a serias amenazas y un ataque a uno de los operadores.

“Los transportistas han tenido que quitar sus rutas después de las 10 de la noche y muchos de los restaurantes el personal sale a las 11:30 o medianoche y tiene que tomar taxi y resulta que dentro de estos taxis muchos no son regulares, tienen el número sobrepuesto o son taxi pirata y desafortunadamente si hemos tenido delitos que no puedo decir porque vamos todavía a trabajar sobre esa línea y es un tema muy importante y lo vamos a tocar en una reunión en privado con el Fiscal”, señaló Villareal Zapata.

Según el líder de los restauranteros son entre 600 y 800 personas que trabajan en la rama que se encuentran en peligro, son los del turno nocturno que se han visto expuestos por los asaltos en la calle y por las violaciones en los taxis “clonados”.

“De los taxis pirata, de lo que yo te puedo decir, son tres unidades que no están registrados y los hemos estado tratando de localizar, hemos localizado las unidades pero no existe registro de ellos en el sindicato. Vamos a llevar estas denuncias al sindicato de taxistas pero a través de la Fiscalía para que a través de ellos podamos coadyuvar y podamos detener a estos tipos”, adelantó.

Señaló que fue apenas hace 15 días que quitaron esas rutas, y que ya están trabajando muy duro en ver que las repongan por lo que hizo un llamado a los empresarios transportistas para que los ayuden ya que ellos son los que toman la decisión.

“La ruta 44 que es una de las más recurrentes la quitaron hasta las 10 de la noche y también tenemos el problema de que las combis también a esa hora dejaron de pasar, el problema del transporte se convierte ahora en un problema de seguridad púes ahora los trabajadores tiene que caminar por las calles y es allí cuando los asaltan. Estamos trabajando también con las autoridades municipales para ver una mesa de trabajo, sentarnos con los empresarios transportistas, y el sindicato de taxistas y buscar una solución. La solución existe hay que tener la voluntad de hacerlo”, indicó.

Según el líder de la Canirac Cancún los delitos relacionados con los pseudotaxis comenzaron hace 30 días, y hasta el momento, son tres de los que tiene conocimiento, porque son las tres unidades que han incurrido en los delitos, una fue robo, otra fue violación y otro fue intento de violación.

“Nosotros pediríamos rutas hasta mínimo a las 12:30 de la noche o 1:00 de la mañana que son las horas. De hecho en la mesa de trabajo, tenemos una iniciativa un plan en donde estamos poniendo puntos, les vamos a llamar, puntos de acopio en donde vamos a juntar a todos nuestros colaboradores por secciones, entonces allí va a haber una patrulla y a partir de allí puedan tomar un transporte”, compartió.

Amenazados los choferes, uno ha sido lesionado

Desde hace dos semanas comenzaron los problemas con el transporte público pues los camiones como la ruta 17 o 44 de 24 horas dejaron de verse en la ciudad después de las 10:00 de la noche, la causa fueron amenazas a los choferes y el ataque a uno de ellos.

“Los operadores de transporte público han recibido amenazas de parte de personas que se identifican como de alguna organización pero no podemos saber quiénes son, hay videos de todo eso, en donde les dicen que ya no pueden seguir trabajando de esa forma, ahora los amenazan de que los pueden lastimar y en una ocasión lastimaron a un operador y ahora lo que está sucediendo es que ya no quieren salir a trabajar”, confirmó en exclusiva un ejecutivo de una de las empresas afectadas de manera anónima.

Los choferes de las empresas de transporte público de camiones han decidido no operar después de las 10:00 de la noche por miedo a resultar lesionados, por eso es que en Plaza las Américas se ve una gran concentración de personas esperando lugar en una combi o peleando un taxi.

“Hay un problema grande porque los operadores tienen un temor de salir a trabajar, este tema se acaba de tratar con la Fiscalía. Creo que puede haber un acuerdo con esta institución para poder resolver este problema”.

El ejecutivo señaló que se han querido recuperar las rutas en su modalidad de 24 horas como era antes de la pandemia y espera que se resuelvan los problemas y sus operadores se sientan seguros de trabajar en las noches para poder volver a esta modalidad.

“Los circuitos de 24 horas se tienen con la ruta 44, que ya no se está haciendo, también con la ruta 17, varias rutas ya se tenía 24 horas pero ya lo queremos restablecer, nada más necesito que las autoridades hablen con personas que se establecen en puntos muy específicos como la zona las américas y ya que dejen trabajar al transporte público. En promedio estamos hablando de 20 a 25 mil trabajadores perjudicados” dijo.

En general los trabajadores han resultado perjudicados pues esperar un lugar en una combi o un taxi puede tardar más de una hora, por lo tanto el tiempo de traslado a sus hogares se vuelve una situación estresante que no les permite el descanso y esto se ve reflejado en su rendimiento.

“El transporte público es muy importante para dignificar la calidad humana, las personas, la gente, lo óptimo sería reducir los tiempos del traslado de sus trabajos a la casa en la medida de lo posible, entonces si de por si el transporte es escaso o está disminuido y algunos conductores no quieren operar a ciertas horas, por supuesto que tendremos menos gente trabajando en los restaurantes, menos gente dando servicios en los negocios porque cierran antes cuando todavía puede haber venta o pues tienen menos personal para atender y el servicio de los lugares se vuelve ineficiente, si afecta y hay que trabajar en ello”, señaló Eduardo Martínez, presidente del CCE del Caribe.

Reconoció que hay serios problemas en lugares específicos en donde se ha comenzado a controlar el transporte público a beneficio de algunos, pues se sabe que el transporte del personal implica una gran derrama económica.

Estrés, amenazas, violaciones y robo en el transporte público nocturno de Cancún

“Lo que mencionamos es establecer una sinergia y un trabajo en conjunto con la Fiscalía para tratar de localizar e identificar algunos puntos específicos en donde el transporte público a altas horas de la noche están siendo comprometidos o perturbados por algunas personas o gente que se hace pasar por taxistas y que no lo son para así ellos quedarse con el transporte del personal lo que está complicando el transporte público en ciertas horas que todavía son horas muy buenas de trabajo”, comentó el líder empresarial.

Compartió que son estos pseudo taxistas quienes intimidan a los conductores de camiones y que han desencadenado una reacción en cadena que ahora se puede ver en la productividad de los empleados que son ahora víctima de delincuentes a altas horas de la noche.

“Hoy se platicó para diseñar una estrategia en conjunto en esos puntos para proteger a los conductores del transporte en contra de estos pseudo taxistas, que quieren aprovecharse de controlar cobrando tarifas caras para mover a la gente, para regresarle tranquilidad a esos conductores y que el transporte público pueda seguir operando con normalidad”, precisó.

