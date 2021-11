Parece que la reparación e incluso mantenimiento de los semáforos, aún no es una realidad, pues hasta hoy, al menos seis puntos diferentes de la ciudad de Cancún dichos aparatos permanecen apagados, unos por trabajos de repavimentación y otros por fallas en el sistema eléctrico, causando molestia en los conductores.

Los semáforos apagados son los siguientes, Av.Bonampak con Av. 20 de Noviembre; Av. Niños Héroes con Av. Rancho Viejo; Av. José López Portillo con Av. Chac Mool; Av. Leona Vicario con Av. Rancho Viejo; Av. Leona Vicario con Av. 127 y Av. Kabah con Av. Cobá; es decir, está afectando 10 avenidas principales de este destino turístico.

Caos en Cancún por semáforos apagados ¡Tome sus precauciones!

Ante esta situación la Dirección de Tránsito Municipal del municipio Benito Juárez, lo único que dice es que todo esto se debe por trabajos de mantenimiento, así como por fallas eléctricas, sin embargo, parece que esto seguirá, pues desde que inició el año 2021, las fallas han sido constantes.

Es de mencionar que en las avenidas mencionadas, elementos de la corporación antes citada, mantienen operativos para brindar apoyo de vialidad a los automovilistas y evitar un accidente, sin embargo, no cae del todo bien a los cancunenses, pues no se explican porque tanto tiempo y aún no pueden repararlos.

Es de mencionar que a diario, Tránsito publica que semáforos se encuentran apagados y casi siempre son los mismos, incluso, según los mismos ciudadanos, que hacen llegar sus reportes a este medio de comunicación, afirman que son más de los que la corporación policiaca informa en sus redes sociales.

Hoy, por ejemplo, el semáforo ubicado en la segunda entrada de la supermanzana 94 sobre avenida Miguel Hidalgo, mejor conocida como ruta 5, sigue sin funcionar, provocando que un caos en la zona, al grado de que los operadores de los camiones de transporte público no respetan e intentan ganar el paso a los autos particulares.

Por último, la población pide la inmediata intervención de las autoridades ante este problema.

