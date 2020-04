Cansado de ver a personas en las calles de Cancún, médico envía duro mensaje

Los médicos y enfermeras arriesgan su vida todos los días en los diferentes hospitales de Cancún atendiendo a las personas contagiadas de Covid-19, no importa la hora, ni el día, ellos sacrifican inclusive estar con su familia para cumplir con su deber, pero ninguno de sus esfuerzos servirá mientras existan personas ignorando la principal recomendación para evitar la propagación del virus, es decir, quedarse en casa.

Cansado de observar como muchos habitantes de la ciudad deciden ignorar las recomendaciones de la Secretaría de Salud y realizan sus actividades como si el Covid-19 no fuera real, un medicó de Cancún decidió escribir en redes sociales un duro, así como contundente mensaje dirigido a toda la sociedad.

Médico critica la actuación de habitantes en Cancún

En su publicación este galeno de Cancún cuenta a detalle todos los sacrificios que debe hacer todos los días debido al Covid-19, motivo por el cual criticó el actuar de muchos en el Caribe Mexicano.

A continuación te dejamos el mensaje del doctor:

“9 am regresando de trabajar, 15 hrs sin probar agua y alimento, 12 hrs con aislamiento estricto, todo este tiempo con equipo de protección, dolor sobre la cara y no poder tocarte, trabajar con doble guante y escribir hasta que se te entume la mano. No tengo a mi hijo por protegerlo, solo salgo a trabajar y ayer quise poner en orden mi pliego testamentario, arriesgando la vida por los demás, regreso de trabajar y esto es lo que encuentro en el camino, toda la avenida llena de runners, bikers, paseando perros así como niños y me pregunto vale la pena arriesgarnos, somos objetos de discriminación y agresión y hacemos lo humanamente posible y aún así a la gente le vale, ojalá exista el toque de queda o entremos ya a fase 3. Quiero estar en mi casa y no puedo y los que permanecen en la calle les vale por que no son sus muertos aún”, (sic).