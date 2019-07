Canícula 2019 causará aumento de enfermedades en Cancún

Javier Santoy, médico del hospital de la 509 en Cancún, afirmó que cada vez que se presenta este fenómeno en Quintana Roo, las enfermedades aumentan hasta un 40%, principalmente los casos de diarrea, deshidratación y el famoso golpe de calor.

“Quiero recalcar algo, también en esta temporada los casos por tifoidea y salmonelosis aumentan, sin embargo, no entran en la lista de las enfermedades que incrementan exponencialmente, aunque si tenemos que tener cuidado ya que cada año las cifras cambian, pero esperemos que los casos por estás que mencioné no suban, ya que son enfermedades que de igual modo si no se trata a tiempo llevan a la muerte”.

Detalló que estas enfermedades crecen porque muchas veces las personas no verifican la comida que están consumiendo, ya que en muchos casos, por las altas temperaturas, los alimentos ya están echados a perder y en el caso de la deshidratación es por la falta de agua en el cuerpo, por lo que es necesario estar hidratados constantemente.

“Nosotros al día recibimos alrededor de un caso por diarrea o deshidratación en el hospital, pero cuando inicia la canícula recibimos alrededor de cuatro a cinco pacientes al día lo que nos da un total de 200 durante los 40 días, aproximadamente; es importante hidratarse y estar atentos de los pequeños y los adultos mayores”, concluyó.

El Servicio Meteorológico Nacional, explica que la canícula es un periodo en el que se presentan temperaturas altas que llegan hasta los 45 grados que además hay una disminución de lluvias, este fenómeno comienza pocos días después del inicio de verano con una duración de 40 días y afecta principalmente la Península de Yucatán, el sur, el sureste y algunas zonas del centro del país.

La CONAGUA por su parte, mencionó que los estados que serán afectados por este fenómeno son: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y una porción de San Luis Potosí.

Recomendaciones:

Lava tus manos antes de comer y después de ir al baño Consume pescados y mariscos bien cocidos Desinfecta las frutas y verduras que se consumen crudas Toma líquidos y asegúrate de que el agua esté desinfectada Evita la exposición al sol, especialmente entre las 10:00 y 16:00 horas Viste ropa ligera y utilizar sombreros o sombrillas Cubre las ventanas que reciben la luz directa del sol, ya que esto disminuye hasta en un 80% el calor interior Utiliza protector solar varias veces al día Busca lugares con aire acondicionado o sombra bajo los árboles y protégete del sol Visita a un médico en caso de golpe de calor o deshidratación

Efectos de la canícula:

Deshidratación: ocurre cuando el cuerpo no tiene tanta agua y líquidos como es necesario. Puede ser leve, moderada o grave, según la cantidad de líquido corporal que se haya perdido o que no se haya repuesto.

Diarrea: Se le llama diarrea a las heces acuosas y blandas, la diarrea aguda dura un corto tiempo y es un problema común. Por lo general, dura uno o dos días, pero puede durar más tiempo.

Tifoidea: Enfermedad que se transmite por la comida o el agua contaminada, los síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor abdominal y estreñimiento o diarrea.

Salmonelosis: Se transmite por alimentos y aguas contaminadas; los síntomas incluyen diarrea, fiebre, escalofríos y dolor abdominal. La mayoría de las personas solamente necesitan líquidos para recuperarse en menos de una semana, pero las infecciones graves pueden requerir cuidado médico.

Golpe de calor: Temperatura corporal elevada que llega a los 40 c°, alteración del estado mental o del comportamiento, alteración en la sudoración, náuseas y vómitos, piel enrojecida, respiración acelerada, frecuencia cardíaca acelerada, dolor de cabeza.

Lesiones en la piel: Color rosado o enrojecimiento, piel que se siente cálida o caliente al tacto, dolor, sensibilidad y picazón, hinchazón, ampollas pequeñas llenas de líquido que pueden romperse, si las quemaduras por el sol son graves, dolor de cabeza, fiebre, náuseas y fatiga.

Los más afectados:

Bebés Niños Adultos Adultos mayores

