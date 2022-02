Candidatura de José Luis Pech es defendible: Ivonne Ortega

Al tiempo de rechazar que la candidatura de José Luis Pech Várguez sea impugnable, la Consejera Electoral del Movimiento Ciudadno (MC), Ivonne Ortega Pacheco asegura que la designación del candidato a gobernador es defendible en cualquier área.

La ex gobernadora de Yucatán y ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asegura que en Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ven cosas donde no las hay, “no hay ningún problema con la candidatura de Pech, estos -Morena-, no saben que esta candidatura es defendible”, agrega.