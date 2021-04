Desde el arranque de las campañas políticas en Quintana Roo, tumbo a las elecciones en junio, muchos candidatos a diferentes puestos públicos, sobre todo quienes buscan las presidencias municipales han decidió hacer caso omiso de los protocolos sanitarios establecidos para evitar contagios de COVID-19, arriesgando la salud de los habitantes en mítines donde se registran preocupantes aglomeraciones donde se olvida la sana distancia, principalmente en Cancún.

Como lo ha evidenciado La Verdad Noticias, muchos partidos políticos siguen sin acatar las indicaciones establecidas para realizar sus campañas en tiempos de pandemia, anteponiendo su intención por obtener el voto ciudadano, lo cual se puede observar en diferentes imágenes donde los candidatos no guardan la sana distancia con las personas o siguen convocando a grandes reuniones para dar a conocer sus propuestas, siendo esta acción la más peligrosa ante la presencia de COVID-19.

Candidatos en Quintana Roo arriesgan salud de habitantes por un voto

Cabe destacar que semanas antes de arrancar el proceso rumbo a las elecciones de este año, el Instituto Nacional Electoral (INE), emitió un listado de recomendaciones para el periodo de campañas, en el que sugirió prohibir el consumo de alimentos para no retirarse los cubrebocas, evitar contacto físico, así como la repartición de propaganda.

De acuerdo al documento emitido por el INE, se debe privilegiar en todo momento los actos de campaña en espacios abiertos y tener acceso controlado para no superar la cantidad de asistentes permitidos, lo cual derivaría en aglomeraciones.

Es importante mencionar que debido al evidente incremento de contagios por SARS-CoV-2 en Quintana Roo, el gobernador del estado, Carlos Joaquín anunció que la entidad retrocedía al color naranja dentro del semáforo epidemiológico, implicando esta situación un endurecimiento en las medidas de restricción., situación que se deberá aplicar dentro de todas las campañas políticas.

Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), delegación Quintana Roo, en voz de su titular Miguel Pino Murillo informó desde hace varios días que la mayoría de partidos políticos no han aplicado las medidas sanitarias a lo largo de sus campañas, por lo que actualmente están preparando varias multas contra la mayoría de institutos políticos participantes en este proceso electoral.

Noticias Quintana Roo

Actualmente la dependencia federal revisa 51 quejas en contra de partidos políticos y candidatos, a tres semanas del inicio de las campañas políticas, por incumplir con medidas de sana distancia.

Candidatos en Quintana Roo arriesgan salud de habitantes por un voto

Arriesgan salud de votantes en Quintana Roo

Se registran casos de COVID-19 entre candidatos en Quintana Roo

En Cancún, José Gabriel Gutiérrez, candidato a la diputación federal por el Distrito IV del partido Fuerza por México, anunció su separación de la contienda electoral para atender su salud, luego de haber dado positivo a COVID-19 la semana pasada. En un principio anunció que mantendría su campaña a través de las plataformas y canales disponibles en la actualidad.

Candidatos en Quintana Roo arriesgan salud de habitantes por un voto

“Con mucho pesar por lo que significa un proyecto político de esta naturaleza y envergadura y por sugerencia del cuerpo médico que me atiende, me separaré de esta campaña. Es una decisión difícil, pero la tomo privilegiando siempre la salud de la ciudadanía, mis colaboradores cercanos y mi familia. Me retiro con tristeza, pero desde mi trinchera mantendré la lucha por mejorar las condiciones de vida de los cancunenses”, expresó en su momento el ahora ex candidato.