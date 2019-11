Cancunenses prefieren el clima frío que calor; descenderá a 17 grados

Tras una encuesta rápida por parte de LA VERDAD, en Cancún nueve de cada 10 personas prefieren el clima húmedo y fresco, que húmedo y con calor, ya que es la única manera en que uno puede tomar café y ponerse las mejores ropas largas y suéteres, además de que en las noches es agradable dormir.

Daniela González, joven estudiante de la universidad del Caribe, afirma que este tiempo es muy agradable para ella, ya que ella en realidad es de Monterrey y vino desde hace años a este destino y extraña el frío de su región, por lo que ama cuando viene estas épocas, aunque espera que en diciembre esté así el clima.

De igual modo, Martín Dorantes, trabajador en una constructora dice que prefiere el frío, ya que en épocas de calor uno suda mucho, cosa que a él no le gusta, “odio sudar y se que mi trabajo es imposible no sudar, pero prefiero mil veces el frío para no sudar, además de que uno toma su café y chocolate caliente”.

De acuerdo a un estudio reciente ha llegado justo a la conclusión contraria: que durante el invierno estamos más despiertos y tenemos más capacidad para tomar decisiones y que el calor, por el contrario, nos aletarga y hace que sea más difícil pensar.

Todo está relacionado con nuestra capacidad para regular la temperatura de nuestro cuerpo. Cuando la temperatura ambiental es muy alta o muy baja, nuestro cuerpo usa energía (en la forma de glucosa) para mantener nuestra temperatura corporal.

O bien temblamos, o bien sudamos, intentando de esta manera no sufrir hipotermia o un golpe de calor. Pero los dos procesos no requieren la misma cantidad de esfuerzo. Resulta que enfriar el cuerpo requiere de más energía que calentarlo.

Hay que destacar que en la noche de hoy, madrugada y tarde de mañana la temperatura descenderá, al menos eso decía el último reporte de las autoridades, donde en la madrugada del 19 de noviembre las temperaturas serán de 17 grados centígrados y se espera que el clima continúa al menos dos días más.