Cancunenses prefieren a Uber. 90% dice sí, que entre

En un sondeo realizado entre 70 personas, el 90 por ciento afirmó que prefiere a Uber y está de acuerdo en que opere en Quintana Roo.

Algunos ciudadanos argumentaron que los operadores discriminan y escogen a quién llevar y a quién no, además de que imponen sus tarifas, no tienen respeto por el usuario y conducen unidades en mal estado.

Las pocas personas que dijeron no, señalaron que Uber debería de apegarse a la Ley de Movilidad y pagar impuestos, así como los taxistas, y comentaron que la competencia es buena, pero con “orden y disciplina”.

Entre las respuestas que se mencionaron durante el sondeo, la más relevante fue “buen servicio”, señalando que tienen altas expectativas respecto al servicio que ofrece Uber. La mayoría de las personas consultadas señaló sentirse harta del servicio de los taxistas y, lejos de dar una buena imagen, son un problema para la ciudad.

La edad no fue un inconveniente, pues tanto jóvenes como personas de mediana edad y adultos mayores opinaron que sí quieren a Uber en las calles.

SONDEO:

¿Estás de acuerdo en que entre Uber a Quintana Roo?

FRASES

“Uber es más práctico que los taxis, porque luego una puede estar parada por un buen tiempo esperando un taxi y no pasan o no te quieren subir”. María, 27 años

“Estoy de acuerdo con que se quede Uber porque los taxistas de la ola verde tienen en muy mal estado sus unidades, no son todos, pero cuando son socios no les importa tener un vehículo en mal estado, cuando Uber usa autos nuevos”. Manuel Fuentes, 60 años.

“Sí estoy de acuerdo porque fomenta la competitividad, lo que pasa es que ahora no quiero hablar mal de los taxistas, pero muchas de las unidades ya no están en condiciones para circular, te tratan mal, tienen un mal servicio y cuando les conviene te llevan”. Paolo González, 25 años.

“¡Cómo no voy a estar de acuerdo! Aquí los taxistas no quieren trabajar y cuando trabajan te cobran hasta de más, en cambio el otro ya tiene una tarifa”. Marcelino Cahuich, 60 años.

“A mí me da igual, sólo en casos muy especiales o con mucha prisa uso el taxi, así que pues la verdad no me quita ni me da el que ingrese Uber a Cancún”. Pablo Joel, 57 años.