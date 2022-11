Cancunenses marchan por la Defensa del INE.

Cancún se sumó a la lista de ciudades donde se realizó "La Marcha por la Democracia: El INE no se toca" ante la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), y Tribunales Electorales Locales.

La reforma propone eliminar al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), y el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), es decir las autoridades electorales locales, para que los comicios sean organizados de manera centralizada.

La movilización promovida por el Frente Cívico Nacional, comenzó en punto de las 10:30 de la mañana en la glorieta de “El Ceviche” en el cruce de las avenidas Cobá con Tulum. En Playa del Carmen, cientos de personas se dieron cita en la glorieta Chemuyil de Plaza las Américas y también tomaron las calles para expresar su inconformidad con la reforma electoral.

Al grito de “El INE no se toca”, “Yo soy INE, todos somos INE”, “Se ve se siente, el INE está presente”, las asociaciones civiles, empresarios y ciudadanos que rechazan la reforma que promueve AMLO, marcharon con pancartas y banderas hasta el Palacio Municipal de Cancún y se concentraron en la explanada para defender al órgano electoral.

Luego de estar minutos golpeando tambores y gritando consignas diversas, los asistentes que portaban una prenda o distintivo rosa para alzar la voz en defensa de la democracia, se disiparon del Ayuntamiento de Benito Juárez y en sentido contrario al que llegaron, sobre la avenida Tulum, regresaron a la glorieta de “El Ceviche” para continuar la protesta que juntó cerca de dos mil personas.

Cuestionados sobre por qué están defendiendo al INE y si ya leyeron la reforma, una parte de los asistentes se reservaron sus comentarios o evadieron las preguntas, otros más atacaron directamente al presidente López Obrador, a quien tacharon de dictador y enfermo de poder, mientras que la gran mayoría afirmó no haber leído la reforma constitucional.

Los cancunenses opinan

“No la he leído pero estamos defendiendo nuestra libertad nuestra democracia, porque no queremos que alguien más vote por nosotros, porque el INE es una de las pocas instituciones democráticas que existen en México y la quieren destruir. Queremos un país libre”, Ernesto, 50 años.

“Ya leí los puntos importantes, por eso marcho por mis hijos y por mis nietos, no queremos un México sometido y donde vote el gobierno como lo hacía en la época del PRI donde gobernación hizo que se cayera el sistema, donde estaba Manuel Bartlett, el mismo que está ahorita ahí en el gobierno, no queremos ese país para nuestros hijos y nietos, queremos nuestra libertad, la democracia y el derecho a pensar diferente de lo que piensa el gobierno”, Marisol, 60 años.

“No he leído pero estoy al tanto de lo que afecta, por eso estamos aquí, porque tenemos que seguir luchando contra todo lo que se le ocurra al presidente y vamos a salir a las calles tantas veces sea necesario a defender la democracia porque es la única alternativa que tenemos”, Judith, 45 años.

“No hace falta leer la reforma para defender al INE, no queremos que toquen al INE porque el INE no se toca, es la democracia. Quiero un mejor futuro y un país democrático para mis hijos, por eso no acepto los cambios que van a perjudicar a nuestro país porque quiero un mejor futuro para mis hijos”, Elena, 38 años.

“No queremos al dictador López Obrador y saber que tenemos un instituto que nos costó muchos años a los mexicanos para crear la democracia, que reside en el voto de los ciudadanos, no el la dictadura que quiere imponer este señor, quiere quitar plurinominales para quedarse Morena y tener todo el congreso para él para hacer reformas constitucionales y volverse un dictador”, Raúl, 59 años.

“Yo defiendo mucho al INE, creo en la democracia y creo que el INE es fundamental para seguir teniendo democracia, AMLO es un hombre enfermo de poder y quiere hacer lo que se le da la gana, vamos para la dictadura como Cuba o Venezuela y yo quiero seguir teniendo un México libre y democrático”, Perla, 51 años.

“Marcho por la inconformidad que existe en mi persona y en el país en relación a los movimientos que quiere hacer el señor Obrador, descalifico completamente la reforma que plantea López porque no quiero que haya un autoritarismo como hubo anteriormente y esta es mi manera de manifestarme”, Alondra, 53.

“Lo que pasa es que el INE es un baluarte de nuestra democracia y lo que queremos es decirle al gobierno que la verdad es que estamos de acuerdo con el INE, no queremos que lo cambien y ya. La reforma tiene cosas que pueden ser interesantes, lo que pasa es que ya no le creemos al gobierno, pero lo más importante es que no hay que cambiarlo”, Enrique, 61.

“No estoy de acuerdo con la reforma, que nos quieran quitar al INE, es tu derecho de voto. Tú decides quien te representa en el gobierno, punto. No estamos como para que nos impongan un gobierno y eliminen esta institución”, Luz María, 35.

“No queremos que otra vez desaparezca nuestro poder de voto y todas las reformas que están haciendo es a favor de la presidencia y no la autonomía y la democracia. La reforma aparentemente tiene algunas cosas que podrían ser favorables pero realmente no, lo que favorece es al partido que actualmente nos gobierna que es Morena”, Ana Paula, 27 años.

“Estamos en contra de la reforma que está proponiendo el Ejecutivo para la reforma electoral, porque quiere pasar a un esquema muy similar al que teníamos en los ochentas y defendemos al INE porque es una institución que funciona y atacar al INE es atacar a los ciudadanos”, Lourdes, 65, años.

“Estoy aquí porque creemos en el INE, tenemos que defenderlo, hay que cuidar la democracia de México, porque yo viví en la época del PRI de donde salió el licenciado López Obrador y quiere volver a eso, a capturar el INE para que él pueda seguir como hacían los antiguos priistas y hacer lo que le de la gana y eso no lo vamos a permitir”, Rafael, 55 años.

“Yo sí conozco las reformas que quieren implementar y van encaminadas pero derechito a apoderarse del INE, eso es lo que no se vale, el INE es de los mexicanos. El chiste es que el voto que tengamos sea válido. El INE no puede estar a cargo del gobierno, de ningún partido”, Arturo, 46 años.

“Viene a defender la democracia, no me interesa la reforma porque tiene cosas positivas pero muchas son tramposas y a este señor no le creo nada, dictadores no queremos, queremos una democracia”, Hugo, 39 años.

“Queremos un país libre, un país con democracia y lo que quiere hacer Obrador es pasarse al pueblo que tanto defiende según él, por eso estamos luchando por el INE y vamos a luchar hasta el fin para que no desaparezca este organismo que tanto trabajo nos costó a los mexicanos”, Santiago, 51 años.

La iglesia dice

Interrogado respecto a la marcha en defensa del INE y la postura que tiene la iglesia sobre el tema, S.E.R. Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, L.C. obispo diocesano de la diócesis de Cancún-Chetumal, comentó:

"En resumen son dos cosas: Esta reforma es regresiva, regresaríamos al régimen anterior que pues era el dominio y monopolio de un partido y el control del gobierno sobre el árbitro y el árbitro no puede ser juez y causa, no puede ser de un equipo, tiene que ser un árbitro imparcial, eso es lo más lógico y razonable. Volver al pasado es retroceder en la maduración de la democracia que hemos tenido.

Segundo, es que se trata de un agravio a la democracia porque sería un daño a la democracia permitir un sistema dictatorial que tanto ha costado deshacernos y superarlo como para caer en otro. Es de sentido común que de lo que se trata es que el gobierno que está ahorita tenga todo el poder, entonces parece que se va a legalizar el abuso del poder.

Me da mucho gusto que mucha gente se manifieste y tome su responsabilidad ciudadana y que tomen las riendas y no se dejen mangonear, no solamente en las elecciones sino en manifestar su opinión sobre ciertos proyectos de la ley. Y creo que en Cancún en concreto hubo mucha gente por lo que me han mandado de algunos videos, entonces me da gusto la participación que hubo en la marcha".

