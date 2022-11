Cancunenses consideran el etiquetado frontal una buena medida de salud.

En México, el etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional o extranjera que se comercialicen en nuestro país es obligatorio como señala la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, que establece la información comercial y sanitaria que deben contener dichos productos.

Asimismo, la NOM 501 prohíbe que los envases contengan personajes infantiles, dibujos animados, celebridades o elementos interactivos que estén dirigidos a niños y niñas para incitar a consumir, comprar o elegir algún producto.

El objetivo de este etiquetado frontal en los productos ultraprocesados es que la población conozca de forma fácil y rápida el contenido de nutrimentos y determinar si es alto en calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Esanut) 2021, el 64% de la población en el país utiliza el etiquetado frontal de alimentos y bebidas alcohólicas como guía de consumo, mientras que el 74% califica a este mecanismo como una medida positiva para el cuidado de la salud.

Como resultado de la aprobación e implementación del etiquetado frontal de advertencia, la industria de alimentos y bebidas ha reformulado más de la mitad de su portafolio de productos, conforme a datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Etiquetas para prevenir enfermedades

En el contexto del Día Mundial de la Diabetes, este 14 de noviembre, el etiquetado frontal de advertencias cuenta con 5 sellos, dos leyendas precautorias y mini sellos para empaques pequeños, que permiten a la población acceder a información clara sobre los productos industrializados que contienen exceso de ingredientes dañinos para la salud que pueden contribuir al desarrollo de obesidad y diabetes.

Estos etiquetados en forma de octágonos color negro tienen la finalidad de proteger la salud, el derecho a la información y el interés superior de la niñez y la adolescencia. Son sencillos de entender para identificar productos con exceso de sal, azúcares, calorías, grasas, edulcorantes sintéticos y cafeína, que son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmisibles, específicamente diabetes e hipertensión; entre más octágonos tenga un producto más dañino es.

Dichas políticas públicas que se han adoptado en México para proteger y salvar la vida han servido para influir a la población en general. Cuestionados sobre si utilizan el etiquetado como guía de consumo, si piensan que es útil, y si han cambiado sus compras en productos por las etiquetas, los bentiojuarenses comentan:

Cancunenses sobre el etiquetado

“A veces lo ocupo, cuando me acuerdo más que nada. Si es útil si eres estricto en la alimentación y te preocupan cosas como el gluten o el azúcar en lo que comes aunque en mi caso particular no ha cambiado mucho que compre o deje de comprar por las etiquetas”. Lizbeth, 36 años.

“Claro que es útil y lo ocupo porque luego ves productos llenos de etiquetas, a veces hay unos que traen más que otros y muy pocos que no tienen, entonces como quiero estar sana y que mis hijos también si me fijo en las etiquetas todo el tiempo”. Diana Ivonne 24 años.

“Me parece bien que haya etiquetas por cualquier cosa, tenemos que saber lo que estamos comiendo porque uno piensa que algo es saludable y luego resulta que no y gracias a estas medidas uno lo piensa dos veces antes de darle a los niños o comerlos personalmente”. Ligia, 50 años.

“Si utilizo el etiquetado como guía y me funciona porque lo vemos y nos espantamos de que algo tan normal como unas galletas o un jugo tengan tanto azúcar entonces ya no se compra o ya no se comen esas cosas. Cuando voy al súper siempre me fijo que tengan la menor cantidad de etiquetas”. Jaqueline, 32 años.

“Casi no lo ocupo, yo baso mi alimentación en mitad y mitad, como sano lo más que puedo pero a veces me doy el gusto de comer papitas o comida chatarra y no pasa nada. Creo que es útil el etiquetado porque mucha gente se basa en eso y por eso también cambia lo que compran”. Mercedes, 34 años.

“No han cambiado mis compras porque ni cuenta me doy, como no tomo refresco y tampoco le doy a mis hijos pues no me fijo. Mejor les preparo unos pepinos o fruta picada que chocolates o dulces, pero sí creo que es útil para los que se preocupan por las calorías y la grasa”. Fátima, 32 años.

“Si me fijo porque hay diabetes en mi familia, entonces me sirve porque uno se da cuenta de cuánto azúcar o sal tienen las cosas que según son sanas como la leche, entonces sí ha cambiado como hago mis compras en la tiendita o el súper”. María, 35 años.

“Es bueno informarse gracias al etiquetado lo que uno se lleva a la boca, nos da la información necesaria para saber si lo compramos o no, entonces si lo considero útil y me ha servido porque había productos que no sabía que eran tan dañinos para la salud”. Elizabeth, 43 años.

“No lo ocupo tanto como guía pero si procuro alimentos sin etiquetas lo más que se puede. Antes consumía cualquier cosa pero desde que existen las etiquetas ya la pienso a la hora de comprar, comer o darle a mi familia, para eso sí me ha servido en cambiar productos por otros”. Lucía, 34 años.

“Si me fijo en las etiquetas porque es una forma para prevenir y me ha ayudado a cuidarme del mal contenido que hay en bebidas o alimentos, no le creo al cien pero en las prisas es útil. Productos que se dicen saludables no lo son, así que mejor compro algo que sea menos dañino”. Guadalupe, 50 años.

Etiquetado frontal de alimentos y bebidas

Exceso de calorías: puede llevar al desarrollo de obesidad, hipertensión y enfermedades del corazón.

Exceso de azúcares: es un ingrediente adictivo que aumenta el riesgo de obesidad, caries, hígado graso, diabetes y síndrome metabólico.

Exceso de sodio: causa hipertensión, enfermedades en los riñones, retención de líquidos e inflamación.

Exceso de grasas trans: eleva el colesterol y triglicéridos, y puede ser causa de cáncer, diabetes o infartos.

Exceso de grasas saturadas: aumenta el colesterol, riesgo de cáncer, diabetes o infartos.

Leyenda de edulcorantes: en niñas y niños puede producir habituación a sabores muy dulces y alteraciones en el metabolismo.

Leyenda de cafeína: en niñas y niños puede ocasionar hiperactividad, taquicardia, problemas del sueño, concentración y elevación de la presión.

