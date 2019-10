1 /3 Cancunenses: Payasito Muñequito Flow, divierte a todos con sus payasadas Cancunenses: Payasito Muñequito Flow, divierte a todos con sus payasadas Cancunenses: Payasito Muñequito Flow, divierte a todos con sus payasadas

Dicen que la risa es el alimento del alma y muchas personas acuden todas las noches al parque “Las Palapas”, en Cancún, para llenarse de diversión viendo actuar al Payasito Muñequito Flow, quien haciendo sus payasas gana las risas de todo su público, lo cual para él es la mejor recompensa por su trabajo.

Debajo del divertido maquillaje de payaso se encuentra Jesús Alonso de 29 años, un esposo, así como padre de familia que tiene más de 12 años dedicándose a este oficio y con una sonrisa, además de un tono irónico en su voz recuerda como el destino fue el encargado de colocarlo en un trabajo donde puede hacer reír a la gente.

“Cuando yo inicie en este oficia, hace ya 12 años, fue primero por curiosidad, un amigo que ya trabajaba como payaso me invitó a colaborar con él en su show (risas), y te puedo decir realmente que ahí fue donde me nació el amor por ser payaso, me enamoré de la nariz roja, los colores, el maquillaje, es decir, el caracterizarme de un buen payaso, de ahí nació todo esto”, refirió.

Su singular picardía cuando se presenta ante el público, en combinación con sus actos de acrobacia han colocado al Payasito Muñequito Flow entre el gusto de familias cancunenses, pero también de turistas, ya que a partir de lo miércoles por la noche y hasta el domingo se reúne su público esperando su show.

A pesar de estar actualmente presentándose en varios shows en un conocido hotel de Cancún ubicado en la Zona Hotelera, tener eventos privados y por supuesto estar trabajando en el parque antes mencionado, para Muñequito Flow cada vez se vuelve más complicado vivir del humor.

“Es complicado porque muchos sabemos que hoy en día existen muchas plataformas digitales que ofrecen diversión para el público de todos los niveles, hablando desde los niños hasta los adultos, por eso para nosotros como payasos también es importante capacitarnos, estar a la vanguardia, saber qué es lo que le gusta al público actualmente para poder vivir del humor”, declaró.

Para el Payasito Muñequito Flow este oficio en ocasiones se vuelve incierto, motivo por el cual no sabe cuánto tiempo más le puede durar el gusto de ser un payaso, sin embargo, se dijo confiado en que preparándose todos los días, modernizando su material del show y sobre todo disfrutando su oficio seguirá haciendo reír a todos hasta llegar el momento de “colgar sus zapatos de payaso”.