Cancunenses: Ángel Nieves y su “EsCultura basura”

Miguel Ángel Nieves Valdés es un chef, artista, músico y escultor cancunense que desde los seis años se dio cuenta de su talento dentro del mundo del arte, el cual crea a partir de cualquier cosa que ve o se le ocurre en el momento, utilizando todo tipo de objetos, sin embargo, en los últimos meses ha invertido su tiempo en crear más conciencia social sobre el cuidado del medio ambiente con su “EsCultura Basura”, donde utilizando desechos le da vida a personajes, animales o figuras.

Cuando tenía seis años le ayudaba a su padre en su negocio de comida aprendiendo ahí el arte culinario, pero mientras estudiaba la primaria se dio cuenta de sus talentos en el dibujo, comenzando a enfocarse en este tipo de actividades tomar ningún tipo de clase, es decir, tenía un talento nato, mismo que lo llevo a seguir aprendiendo por su cuenta.

TE PUEDE INTERESAR: Dibujantes yucatecos estarán en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil

“En la escuela, en la primaria, fue donde yo me di cuenta que yo dibujaba, me parecía muy fácil dibujar y desde ahí pensé que podía hacer lo que sea y seguí dibujando y creando mi propio arte guiándome por lo que yo sentía, sin ningún tipo de clases y me enfoqué en mis ideas e inquietudes con la capacidad de que te das cuenta que podemos hacerlo todo”, mencionó.

Cancunenses: Ángel Nieves y su “EsCultura basura”

A sus 16 años fueron sus ansias de seguir creando las que lo llevaron a seguir inventando, dando paso a las creaciones de esculturas con papel maché, periódico o cartones.

Cuando cumplió 22 años Ángel como le dicen sus amigos, decidió abrir un negocio de comida cerca del conocido como “El Parque del Artesano”, decidiendo utilizar este espacio para hacer presentaciones musicales, performance y presentar sus esculturas, comenzando así una nueva aventura la cual lo daría a conocer en todo Cancún.

Cancunenses: Ángel Nieves y su “EsCultura basura”

Hoy Ángel tiene 44 años y decidió trabajar desde su trinchera del arte en generar mayor conciencia sobre la importancia del cuidado ambiental realizando en “El Parque del Artesano”, esculturas con basura, una de las más llamativas fue un pescado, el cual hizo utilizando ocho kilos de desechos, entre plástico, unicel, cartón, así como papel, todo esto con la participación de niñas y niños, quienes acompañados de sus padres comprenden la importancia de reciclar, así como de no tirar basura.

“Desde casa yo comencé a trabajar con este material, con la basura como el plástico y como artista decidí crear mejor ´EsCultura basura´, ya que desde hace tiempo tengo la cultura de reciclar y ahora invito a los niños a participar conmigo cuando hago este tipo de esculturas creando una conciencia en los niños y ellos nos ayudan a llegar hasta los padres, como lo hicimos con el pescado que colgamos en el árbol del parque”, dijo.

MÁS NOTAS DE: Quintana Roo, AQUÍ.

Orgulloso padre de dos jóvenes que están estudiando, pero también siguen el camino del artista y con varias de sus creaciones exhibidas en distintos puntos de Cancún, así como Playa del Carmen actualmente Ángel presenta sus esculturas en el parque de “Las Palapas”, los fines de semana, donde continúa poniendo su grano de arena en el cuidado del planeta. “Se feliz, cuida tu mundo interior, como cuidas el de afuera”, es la frase de Ángel.