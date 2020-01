Cancún; víctima de los cajeros de bancos cuenta su historia, le robaron 100 mil pesos

Tras hacerse viral la noticia sobre que las cajera de un banco en Veracruz dio el famoso “pitazo” a delincuentes para que asalten a un cuentahabiente, hoy, según a un testimonio anónimo, eso también se ve en la ciudad de Cancún, la víctima le fue arrebatado más de 100 mil pesos en efectivo, justo a unos segundos de haber salido del banco.

De acuerdo a P.P. víctima quien hizo pública su historia en redes, mencionó que haci como en Veracruz, ella fue víctima de los famosos “pitazos” que los mismos cajeros avisan a los delincuentes cuando va saliendo una persona del banco con mucho dinero, a ella la estuvieron siguiendo desde que salió del banco y cuando estuvo sola, le arrebataron la bolsa llena de dinero.

“Yo lo viví en carne propia hace un año saliendo del Santander de Plaza Hollywood acá en Cancún me siguieron y me asaltaron con pistola despojándome de $100,000 en efectivo me cerraron el paso los asaltantes y se llevaron todo ellos sabían donde estaba todo el efectivo por que desde que me pusieron la pistola me pidieron mi bolsa”, escribió en redes.

Destacó que luego de lo sucedido procedió denunciar el hurto a las autoridades competentes y acusó a los empleados del banco en dar el aviso a los criminales, ya que, según ella, los ladrones sabían en dónde estaba el dinero y la cantidad exacta y se supone que los únicos que sabían era el gerente y el cajero del banco.

“Le reclame a la subdirectora de la sucursal y le dije que uno de sus empleados estaba filtrando información personal ya que me acaban de asaltar saliendo de su sucursal y obviamente lo negaron rotundamente. Da coraje y molesta pero ellos se lavan las manos diciendo que no tienen nada que ver con lo sucedido”.

Hasta el momento sabe que este caso nunca fue resuelto y sólo dieron carpetazo, ya que las autoridades en ese entonces no hicieron nada, “obviamente levante la denuncia pero como siempre y en todo México, no hicieron nada las autoridades solo le dieron carpetazo y jamás me resolvieron”, concluyó el texto.

