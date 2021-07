Cancún un centro turístico de primer mundo y apagones en zona urbana

Este fin de semana Cancún volvió a presentar una serie de apagones, esto interfirió en la vida cotidiana de muchos trabajadores del turismo que viven principalmente en los fraccionamientos ubicados en la parte noroeste de la ciudad sin embargo este tipo de eventos cada vez es más recurrente en la zona urbana y ha comenzado a generar molestias en los habitantes, así también como en los empresarios, específicamente de la zona de Puerto Cancún.

Una de las principales situaciones que se ha notado en los últimos días es que los fraccionamientos afectados son Paseos del Mar, Palmas, Cielo Nuevo, Los Héroes, Paseos Kabah, Prado Norte, Hacienda Real del Caribe, Real Las Quintas, Cuna Maya, áreas en donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores de la industria hotelera en contraste lo que se ha notado es un mayor número de visitantes que se concentran en la conocida zona hotelera.

Para hacer un contraste en Cancún hay un total de 888 mil 797 habitantes mientras que hay un estimado de que a la ciudad llegarán 6 millones de turistas en el periodo del verano, cada uno de ellos en promedio se quedaría 11 días en la ciudad haciendo que 140 mil visitas al día ocupan un espacio en Quintana Roo esto durante el periodo vacacional de verano que es de 90 días y se tendría aproximadamente un gasto energético de 12 millones 600 mil personas.

Apaones en Cancún cada vez más frecunetes y prolongados

Cancún un centro turístico de primer mundo y apagones

Esta gran cantidad de consumo de energía eléctrica en la zona turística puede ser una de las principales causas de que la luz falle en las zonas urbanas de la ciudad, mientras tanto las principales molestias generadas a los habitantes y que se han contabilizado a través de redes sociales es en primer lugar que no hay internet, seguido de que el alimento refrigerado se descompone, también se señala que no hay ventilación y tampoco hay aire acondicionado, no hay forma de cobro en establecimientos y aparatos eléctricos se descomponen.

Cabe destacar que este día comenzó el período conocido como la canícula en donde se prevé días de hasta con 40 grados centígrados más la humedad, dentro de las fallas más grandes que se han visto por ejemplo el reporte de Izzi que se desconectó por hasta 3 horas.

