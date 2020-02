Cancún; turista es hospitalizado por ingerir vidrio en un restaurante

Un hombre de aproximadamente 25 a 30 años de edad de Monterrey Nuevo León, fue a dar al hospital luego de ingerir vidrio en un restaurante de un hotel famoso en Cancún , hay que destacar que este sujeto vino con su pareja por unos días a vacacionar a este destino turístico, pero no esperó que todo acabaría mal.

De acuerdo a información exclusiva para LA VERDAD, proporcionada por el joven, quien se identificó con el nombre de Jorge "N" , dijo que él y su pareja acudieron a Cancún para disfrutar de días románticos, arribaron a la ciudad el día 7 de febrero y esperaban irse el 10 del mismo mes, pero todo terminó mal.

“Cuando llegamos a Cancún y en especial al hotel llamado Bahia Principe, vimos todo padre y hermoso, pero al llegar nos dijeron que nos tenían que mover a otro edificio pero de la misma cadena y nos llevaron al Luxuri Akumal, todo en ese momento estaba bien, pero al día siguiente fue donde empezó la travesía”.

Explicó que el 8 de febrero, cuando acudieron al restaurante, Nikkei Mashua, perteneciente a la cadena del hotel antes mencionado, pidieron una comida de Fusión Japonesa y Peruana ; señaló que todo iba muy bien, hasta que en el postre, Jorge sintió que en su boca tenía algo extraño, al sacarlo notó que era un pedazo de vidrio.

“En ese momento pensé que se trataba de caramelo o azúcar caramelizada , de inmediato llamé al mesero para que viere que lo que había comido, segundos más tarde, acudió el gerente del restaurante, quien afirmó que se trataba de un vidrio, pero que no me alarme, sin embargo me mandó a la clinica del hotel para unos estudios”.

Continuó diciendo que en esa misma noche, los médicos le confirmaron que se trataba de un vidrio, por lo que debían internarlo para realizar más estudios en ese momento, pasaron más 11 horas y le dieron de alta, pero le dijeron que en el intestino tenía algunas cortadas, provocadas por ingerir producto punzocortante.

Más tarde Jorge y su pareja acudieron de nuevo al Hotel Bahía Principe Luxury Akumal, donde se estaban hospedando para descansar, sin embargo ya los estaban esperando por personal directivo del hotel, Guillermo Meza, Angel Hernandez y dos personas más, donde se disculparon y le prometieron que le iban a dar seguimiento a su caso, ya que los médicos le dijeron que vuelva al médico periódicamente, ya que si los pedazos de vidrio no logran salir, puede resultar peor.

Hoy Jorge y su pareja están de nuevo en su natal estado, pero afirma que el sujeto llamado como Ángel Hernández, directivo del en el Hotel Bahía Principe Luxury Akumal, antes de retirarse, le dijo que los gastos que vengan después y el reembolso de la habitación no le será dado, Ángel dijo lo siguiente, “fuimos héroes por pagar los gastos del hospital y salvarte la vida, agradece”.

Por su parte Jorge Díaz, denunció que los gerentes o responsables del en el Hotel Bahía Principe Luxury Akumal le dieron una tarjeta para que llame a las oficinas centrales del Hotel Bahía Principe Luxury Akumal para seguir con el caso, pero según Jorge los números y el correo que viene en el papel, ya no existen, por lo que reafirmó que si los gerentes o responsables del hotel no contestan, procederá a una denuncia formal para que se haga justicia.

