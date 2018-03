Jesús Faudoa/Carlos Matus/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Cancún tiene futuro. Fake news, redes sociales, warning y noticias infundadas de medios internacionales son el enemigo de Cancún. A pesar de esto, el destino aseguró ya números positivos para el 2018, cuando ni siquiera ha concluido el 2017, de acuerdo a los primeros indicadores turísticos ya aseguraron poco más de tres mil 500 millones de dólares. A esto se suma que se esperan 30 millones de visitantes en las cuatro terminales del Aeropuerto Internacional de Cancún, un récord sin precedentes para el destino. Apenas el pasado 16 de octubre Enrique de la Madrid, secretario de Turismo en México, había advertido acerca de campañas infundadas contra Cancún y para el 25 de octubre un medio internacional lo cumplió. La guerra de declaraciones para afectar a Cancún y a Quintana Roo se hizo realidad a través de una nota publicada por Bloomberg, donde señalaba la supuesta caída dramática en la llegada de turistas al destino y tuvo como fuente a Carlos Gosselin Maurel, presidente de la Asociación de Hoteles en Cancún y Puerto Morelos. Sin embargo, dichas declaraciones fueron alteradas, tomadas de diversos medios locales y tergiversadas, donde incluso Gosselin, única fuente citada en la nota, desmintió haber dado alguna entrevista al medio internacional.

“No di ni una opinión, ni lo que dicen que dije”, aseguró el hotelero en entrevista telefó- nica para La Verdad.

“Esto ha sido desde hace unos meses un tema recurrente en los medios, especialmente los norteamericanos, y nos llama la atención de Bloomberg, pues las notas que han realizado han sido del mismo tono”, expresó la Marisol Vanegas.

“Desconocemos la razón por la cual este tipo de notas se colocan en la mesa, no es la primera de vez, hay muchas otras en fechas recientes, y que fue una consecuencia de redes sociales de páginas de Facebook que tenían la intención de mantener una nota arriba que ya había perdido vigencia”, señaló la titular de turismo.

Expediente: Turismo

11 de julio:

22 de agosto:

12 de octubre:

13 de octubre:

“hay que trabajar para generar estrategias, para renovar productos turísticos, para promocionar adecuadamente. En vez de estarnos jalando los pies, pongámonos a trabajar todos en conjunto”.

17 de octubre:

“No seamos nosotros los que estemos marcándonos como un país inseguro, porque la vamos a pagar con menos turistas y con menos empleos”

25 de octubre:

“Nos hemos dado a la tarea de aclararle (a Bloomberg), enviarles la información pertinente, enviarles estadísticas y datos, les enviamos un informe de cómo vamos en el estado, para que tengan información completa”, Marisol Vanegas.

“Yo nunca he dado ninguna opinión a Bloomberg, ni lo que dicen que yo dije ni mucho menos, no vale la pena tomar temas que son hasta viejos”.

Por lo tanto para el 2018:

A esto se suma que, de acuerdo a Marisol Vanegas, titular de la Secretaría de Turismo (Sedetur), se ha presentado un número importante de notas contra el destino a lo largo del año.Indicó que en el caso de lo acontecido con la nota publicada, esta no contaba con las estadísticas puntuales. https://youtu.be/6OstlzSwXR4La funcionaria estatal reafirmó que no es necesario ahondar en el punto ya que no reproduce la realidad y es la opinión genérica de un medio muy puntual. La imagen de Cancún se reforzará con la colaboración de todos los involucrados, sociedad civil, empresarios turísticos y gobierno a través de laEl periódico ‘Milwaukee Journal Sentinel’, dio a conocer la muerte de una de sus ciudadanas en Benito Juárez, lo que ocasionó que más medios estadounidenses replicaran la información por semanas. Este factor impulsó impulsó el lanzamiento de una advertencia a sus ciudadanos al consumir alcohol en México.El departamento de Estado de EU lanza uno, en donde“debido a laen esas áreas”, dejaba ver la actualización emitida. Carlos Gosselin , Presidente de la Asociación de Hoteleros, declara en rueda de prensa que ely que mantiene unay que “pudiéramos quedar 18% abajo con relación al año pasado”. https://www.youtube.com/watch?v=y-ue2bzMepoEl gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, manda el siguiente mensaje:El titular de Sectur, Enrique de la Madrid, dijo que en México no tenemos la inseguridad de muchas ciudades de Estados Unidos o Europa. https://www.youtube.com/watch?v=KbCpijwi-FALa empresa de noticiaspublica una nota con la cabeza de, en donde retoman las declaraciones del 12 de Octubre, como única fuente, del dirigente del gremio de hoteleros de la región.Estas fueron algunas de las reacciones de usuarios en la publicación: El resto del mundo debería poner una advertencia de viaje en ciudades de EU donde la violencia es mucho más desenfrenada que en Cancún o Los Cabos. Hay al menos 10 ciudades americanas donde los homicidios per capita son mayores que en Cancún.Mexico es un hermoso y seguro lugar y las únicas muertes que están sucedieno son las de los cárteles matando a criminales de bajo nivle. Esta es una campaña de desprestigio.Bueno, es más seguro que varias partes de EU. Mi única consideración con Cancún es la terrible degradación de las algas.Ante esto la titular de la secretaría de Turismo de Quinatan Roo, declaró lo siguiente:Y el propio Carlos Gosselin hizo su declaración al respecto:El destino ya asegurópara el 2018 en las