Cancún sufre desabasto de gel y alcohol por coronavirus

De acuerdo con dueños de tiendas de abarrotes, el producto conocido como gel antibacterial y alcohol, ya escasearon en los supermercados y en las bodegas de los proveedores en Cancún, quienes traen este producto a la ciudad, por ello se habla de un posible desabasto en la ciudad por el coronavirus.

El señor Dzib, dueño de una tienda de abarrotes en la Región 92 de Cancún afirmó para LA VERDAD, que en su tienda ya no hay gel antibacterial, ni alcohol, por lo que se dio la tarea de surtirse, pero su sorpresa fue que en ningún supermercado hay estos artículos y al momento de contactar a su proveedor, éste le afirmó que llegaría dentro de una semana.

Tal vez te interese: Aumentan a cuatro los casos de Coronavirus COVID 19 en Quintana Roo

Cancún sufre desabasto de gel y alcohol por coronavirus

“Es triste ver como la spersonas realizan compras de pánico y no dejan que otras familias obtengan estos productos, por ello es que sólo hay que comprar lo necesario, aquí en mi tienda ya no tengo gel antibacterial, ni alcohol, incluso mis proveedores afirman que ellos tampoco tienen y a lle lles llega dentro de una semana, es decir a mi también me estaría llegando dentro de una semana o un poco más”, dijo el comerciante.

Coronavirus trae desabasto en Cancún

De igual modo, la señora Jesús, quien tiene una papelería en la Región 510, quien también vende gel antibacterial, comentó que en estos momento su papelería ya no cuenta con este artículo y al intentar conseguirlo para venderlo, ya no consiguió, por lo que tuvo que llamar a sus proveedores y todos le dijeron que llega dentro de dos semanas.

Más notas de Quintana Roo aquí

Cancún sufre desabasto de gel y alcohol por coronavirus

“Ahora ya no tengo para vender gel antibacterial y lo peor es que no logré guardar un bote para mi familia, sólo pido tan siquiera un bote para que use, aunque ya no traiga para vender, lo importante ahora es mi familia”, así lo afirmó la señora y con desesperación.

En estos momentos la autoridad pide no hacer compras de pánico y no acaparar los productos de este tipo, ya que son muchas familias que lo necesitan, además la mejor manera de prevenir el coronavirus es lavarse las manos con jabón por 20 segundos y quedarse en casa, al menos que sea por trabajo o urgencia.