Cancún, sin infraestructura para personas con discapacidad.

“Definitivamente Cancún no está diseñada para personas con discapacidad”, dice Gerardo Ruiz Sánchez, de 51 años, de los cuales, los últimos ocho ha vivido en Cancún. Perdió la vista luego de ser sobreviviente del cáncer en 2019. En ese mismo año se percató del reordenamiento vial que se hizo en el mes de enero sobre la avenida Tulum, en el tramo comprendido entre el Mercado 23 y la terminal ADO en ambos carriles.

Alega que no existe ningún tipo de adecuaciones, ni seguridad, ni accesibilidad universal, afectando a toda la ciudadanía y al turismo, en especial a las personas con discapacidad. Violentando así, la Ley de Movilidad de Quintana Roo vigente desde el año 2018 en varios de sus artículos y reglamentos.

Dice que desde septiembre de 2020, y en repetidas ocasiones, se ha acercado al Ayuntamiento de Benito Juárez para plantear esta cuestión y muchas otras de movilidad e inclusión a personas con discapacidad, y hasta finales del 2022, no hay respuesta ni solución.

Agrega que las autoridades que en un inicio lo atendieron, tomaron sus datos personales y documentaron lo expuesto tomando fotografías de su persona. Sin embargo, nunca se le brindó orientación de cómo hacerlo formalmente.

Creyendo que era suficiente, lo dejó así, procurando regresar de vez en cuando para que den respuesta al cuestionamiento: “¿Por qué realizan obras viales inconclusas, afectando a la ciudadanía y exponiéndola al peligro?”.

En ese contexto, Gerardo Ruiz ha solicitado una respuesta tanto por escrito como en braille a la petición presentada el día 26 de septiembre de 2022, y otra más que presentó el 15 de noviembre.

En dicha carta petición, entregada a la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, pide una disculpa pública a toda la ciudad de Cancún, en especial a las personas con cualquier tipo de discapacidad y que hoy en día viven excluidos por falta de infraestructura en la ciudad, por hacer obras inconclusas, sin seguridad, ni accesibilidad universal.

De igual manera, Gerardo extiende la invitación a las autoridades, especialmente al Alcalde actual de Benito Juárez, para que caminen con él, con los ojos vendados, las calles y avenidas principales de Cancún para sensibilizar a las autoridades y sociedad.

El 14 de diciembre, tras casi otro mes sin respuesta, el activista se presentó nuevamente en las instalaciones del Palacio Municipal sin conseguir mayor información. “Hoy vine a preguntar otra vez porque no me han respondido nada de mi petición, tengo entendido que me tienen que responder a más tardar en 4 meses, así que voy a seguir insistiendo”, dijo.

Sin diseño para la inclusión

En entrevista, Gerardo Ruiz señaló que la infraestructura del destino predilecto del Caribe Mexicano no cuenta con accesibilidad vial para las personas con diferentes discapacidades.

"Definitivamente Cancún no está diseñada para personas con discapacidad. Recién que llegué para acá y empecé a conocer más, me quedé pensando en las otras personas antes de que me pasara esto. Si está bonita la ciudad pero con los ojos cerrados no hay nada de utilidad", señaló.

Agrega que movilidad no nada más se refiere a los autos, pues si una persona ciega, con bastón o con silla de ruedas quiere salir a la calle, no hay nada pensado para este sector poblacional. “¿Dónde quedamos nosotros? Porque ya ni se diga a las personas digamos, normales, al único que voltean a ver siempre es al turista”.

Sin embargo, dice, que así como hay un Sueño Americano existe el Sueño Mexicano “donde los americanos, canadienses, europeos se quieren venir para acá, específicamente al Caribe Mexicano a retirarse y todo eso, así que mucha gente adulta va a querer andar por calles accesibles para todos, pero ni siquiera tampoco piensan en eso las autoridades”.

De la vista gorda

Precisa que esta propuesta es independiente y sin interés político de fondo, pues solo busca el bienestar de personas como él. “Yo estoy aquí solito, todas las veces que he venido a alzar mi voz y hasta la fecha estoy solo. No hay nadie detrás de mí, ningún diputado, que son los que supuestamente me deben de representar, a mí no me han ayudado a nada”.

“En serio no lo hago por mí, lo hago por las personas con discapacidad porque aprendí que la discapacidad no discrimina y no avisa, así que el día de mañana nos vamos a arrepentir de no haber hecho las cosas bien. Aquí las autoridades tienen la responsabilidad y la oportunidad de hacer las cosas bien y no lo hacen, ahora cuando estén viejos, con una enfermedad o si les pasa algo que los deje discapacitados van a querer a hacer algo y va ser demasiado tarde”.

“Si yo estoy con una discapacidad, estos señores me ganan. Ese es el problema principal que tengo, se supone que el que está ciego soy yo y estos señores están completos y no hay procedimientos, no hay empatía, se hacen de la vista gorda”.

Un deporte extremo

Gerardo Ruiz asegura que las calles de Cancún son un peligro, y que “con este nivel de discapacidad que tengo, es un deporte extremo”. El activista, cuando sale a las calles, carga siempre su bastón especial y un letrero con las leyendas: Ruta 44 y Ruta 18-A.

Este señalamiento lo usa en paraderos y comenta que a veces tiene que esperar hasta una hora para que una unidad lo levante y lleve a su destino. “Tengo suerte con gente buena y me pone el letrero correctamente para que lo vean los choferes pero no siempre es así. Y bueno, siempre es un lío el subir y bajar de las combis porque no hay paradas designadas”.

Agrega que las personas con discapacidad en Cancún están excluidas en casa. “No sé si me explique, pero no nos enfrentamos a dificultades en sí, porque ni siquiera salimos a afrontarlas, estamos encerrados. Hablo por mí, cuando tengo que salir hay calles mal hechas, topes, banquetas, baches y eso es en el Centro, ahora más hacia fuera está peor”.

Gerardo también es consciente de la inseguridad que atraviesa la ciudad, y el hecho de ser una persona con discapacidad no lo esgrimió a ser víctima de la delincuencia en dos ocasiones. “No traigo el celular porque andar con eso aquí es de riesgo con o sin discapacidad”, dijo.

“Ya me ha tocado dos veces que intentan asaltarme, por el hospital de la 510 y allá por Paseos del Mar, pero como tengo conocimientos de artes marciales nunca se esperan que reaccione con mi bastón”. En los dos intentos de asalto, dice que, afortunadamente, nunca pasó del susto.

Representante de RENAC en Quintana Roo

Gerardo Ruiz comentó que hace poco lo contactó la Red Nacional de Ciegos (RENAC) y lo hicieron representante de Quintana Roo, tras este nombramiento, dijo que se acercó al Ayuntamiento de Benito Juárez a través de la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad; “me presenté con ellos y acordamos colaborar”.

“Esto fue en octubre de este año, ahorita mi plan es darnos a conocer y las actividades ya vienen el año que viene con presentaciones en universidades y demás escuelas, hablando sobre temas de sensibilización. Apenas estamos empezando con esto, falta todavía el comité, porque en otros estados es el representante y tres personas más pero ahorita solo soy yo. Tengo compañeros con discapacidad visual que apenas les estoy avisando para poner esto en forma”.

Dice que lo único que se busca con esta representación de la RENAC en el estado es “hacernos visibles, exigir nuestros derechos, oportunidades de trabajo, es lo que estoy haciendo ahorita, desarrollando esa parte ya para inicios de año directamente empezar a dar cursos a las empresas, hoteles y demás para que exista una verdadera inclusión”.

Software para ciegos

Gerardo recuerda que de joven estudió sistemas computacionales y ahora con la tecnología le es mucho más fácil seguir desempeñando su labor a pesar de la discapacidad visual que padece. “No es lo mismo ser ciego en este 2022 que hace unos 20 o 30 años", puntualizó.

Cuenta que en los años 90 apoyó en el desarrollo de un programa para poder escribir en braille mucho más rápido en las computadoras y ahí fue donde aprendió este sistema, más tarde también aprendió lengua de señas. “Quién iba a decir que todas esas herramientas me fueran a funcionar hoy en día. Para mí es como un sueño todavía, no me explico cómo aprendí eso y ahorita lo vengo usando”.

Aparte de convertirse en representante de Quintana Roo para la RENAC, Gerardo Ruiz está retomando su carrera en cuanto a sistemas pues actualmente está diseñando aplicaciones y software accesibles para personas con discapacidad visual. Incluso aditamentos para los bastones especiales, “con un tipo GPS pero mucho más personalizado”.

“Con las herramientas aprendidas no me siento tan perdido, si me siento un inútil, pero no me siento tan perdido”, dijo a tono de broma. “A pesar de esto que me pasó, estoy agradecido con la vida porque me agarró con un trabajo y con un techo propio, porque de lo contrario estaría en la calle, viviendo bajo un puente o estaría muerto”.

Estudia para apoyar a otros

Gerardo Ruiz tenía el gusanito de ingresar a la política y estudiar una segunda carrera, por lo que este 2022 entró a estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública en la UTEL a través de la Universidad en Línea. “Me está yendo bien, bendito sea, nomás es pura lectura, escuchar, memorizar y aplicar exámenes. No lo hago personalmente para gobernar sino para gestionar la administración pública como debe de ser, hay que hacerlo para todos, porque los problemas sociales han rebasado a los gobiernos y yo ya me cansé”.

