Cancún sigue captando más inversión en infraestructura hotelera

Las inversiones en Cancún no han tenido una gran desaceleración, pese a la pandemia, el polo turístico mantiene cautivos a inversionistas que confían sus proyectos en tierras caribeñas.

Las inversiones en complejos turísticos en Cancún siguen pese a la pandemia

Con el anuncio realizado del próximo estreno de un mega hotel de lujo en Cancún, y con el próximo inicio de la construcción para el mes de octubre de un nuevo complejo Waldorf Astoria Cancún, es parte del panorama que mantienen en Quintana Roo, así lo dio a conocer el Consejo de Promoción Turística de la entidad.

Será para el 28 de febrero de 2022 cuando se inaugure en Cancún el nuevo mega resort, de la cadena Royal Resort con su marca de 'Todo Incluido', el cual llevará por nombre, Royal Uno All Inclusive Resort & Spa y el cual ofrecerá 540 habitaciones y suites de lujo.

La marca que ya es distinguida en el Caribe Mexicano de Royal Resorts, viene a complementar a las ya reconocidas marcas; The Royal, The Royal Islander y The Royal Sands en Cancún, además que también cuenta con, Haciendas Royal en Playa del Carmen.

Se detalla mediante ficha técnica que la propiedad tendrá un diseño de las habitaciones abierto con terraza o balcón privado y con vista al mar, también contarán con zonas de descanso, comedor, tina y ducha separada. Tendrá habitación Romance Suites con Jacuzzis, 13 suites frente al mar con piscinas de inmersión.

En este sentido, también contará con zonas sociales en las que tendrán cuatro bares y cinco restaurantes especializados en comida internacional.

Como parte de su estrategia de 'open service', se estarán realizando descuentos del 30% para reservas anticipadas, hasta el 1 de noviembre, y otros descuentos en servicios y créditos, que lo harán atractivo para sus clientes.

El sector turístico es uno de los cuales se ha podido ver un respiro en la reactivación económica, y en Quintana Roo se ha ido fortaleciendo en sus distintos destinos, y ante esta situación los segmentos del mercado de 'Gran Lujo' son los que más han detonado en su comportamiento positivo, así lo ha mencionado el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo.

Detalló que una de las cadenas hoteleras enfocadas en este mercado, son las que registran mejores números en este periodo de reactivación, y para dar muestra a ello los inversionistas siguen confiando, por lo que en un mes iniciarán las obras de otro hotel más de súper lujo.

Aseguró que para el mes de octubre se inicia la construcción del hotel de lujo Waldorf Astoria Cancún, , quien resalto el avance de este segmento con las aperturas de hoteles como lo es Nickelodeon o el Sensira, los cuales ofrecen altas tarifas y gran lujo.





Sigue informándote en La Verdad Noticias

Síguenos en: Google News Facebook Instagram Twitter