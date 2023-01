Cancún será sede del primer Festival de Piano

Entre relatos musicales, conferencias y conciertos, así recibirá el festival del piano a todos los amantes de la música clásica en la ciudad de Cancún. Esta primera edición promete arrancar más fuerte que nunca con los clásicos que han marcado la historia de la música.

“Compartí la idea con mis compañeras Consuelo Martínez Zarzosa y Paola Vélez y ahora somos las tres mujeres que hemos estado coordinando este evento que va a empezar en enero… durante tres días van a escuchar diferentes recitales de música clásica”, compartió Möek Ujj, coordinadora del festival.

Del 26 al 28 de enero, los cancunenses podrán disfrutar de diferentes conciertos y relatos musicales a cargo de maestros y alumnos de la ciudad, quienes interpretarán diferentes piezas del famoso pianista Beethoven.

Van a ser como miniconciertos porque en el lugar donde lo realizaremos caben 80 personas, es por eso que van a ser miniconciertos… Empezaremos con la inauguración el 26 de enero a las 19:00 horas y concluimos con un concierto a cuatro manos”.

Tendrá una gran clausura

Agregó que durante la ceremonia de clausura, se realizarán 4 conciertos a cargo de 40 alumnos de colegas pianistas y en cuanto al concierto a cuatro manos, se realizará a cargo de Consuelo Martínez Zarzosa y Möek Ujj, quienes interpretarán Mozart de Beethoven.

Me ha tocado trabajar con artistas de diferentes países y es interesante ver cómo es la personalidad de cada pianista para colaborar juntos, porque no es fácil dividir el piano entre dos, no hay espacio y no somos totalmente libres para tocar… Es increíble cómo los 20 dedos son capaces de interpretar el sonido de la orquesta, a pesar de que tienen que hacer cosas distintas al mismo tiempo”, dijo.

El Festival de Piano en Cancún se realizará en el edificio Asmi Roshan, ubicado sobre la avenida Tulum, supermanzana 15-A manzana 3, lote 2-06, enfrente a Plaza las Américas.

El boleto de acceso tendrá un costo de $250 por concierto aunque para quienes deseen asistir a todos los conciertos, podrán adquirir un pasaporte en $700 el cual les dará acceso a todas las actividades.

“Es una opción más económica, con este pueden entrar en todos los eventos, lo único malo es que tenemos un número limitado de pasaportes… tanto los boletos como los pasaporte los pueden adquirir preguntando en las redes sociales del festival”.

Para más noticias sobre Quintana Roo da clic aquí.