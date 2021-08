Cancún se previene con 25 refugios ante la llegada de Grace

Trabajan en medidas de prevención ante posible amenaza de la tormenta tropical Grace, que se pronostica que a la llegada a costas de Quintana Roo se convierta en huracán categoría 1.

Se están habilitando los refugios con tiempo para mantenerlos en condiciones adecuadas ante la contingencia meteorológica

Se trabaja de manera conjunta con distintas dependencias para mantener informada a la población del proceso del fenómeno hidrometeorológico "Grace", así lo dio a conocer la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, destacando la prevención ante dicho evento natural.

Ante la cercanía del fenómeno hidrometeorológico Grace que ha pasado de depresión tropical a tormenta tropical y que podría fortalecerse en los próximos días, desde el ayuntamiento Benito Juárez se está trabajando ya en todas las medidas de prevención mediante varias direcciones, aseguró Mara Lezama Espinosa.

Destacó que se tienen contemplados al menos 25 refugios e incluso uno destinado para mascotas, y que para que esto sea realizado se trabaja de manera conjunta con los tres órdenes de gobierno.





“Estamos tomando todas las medidas necesarias para enfrentar esta depresión, en caso de llegar Grace y se están haciendo todos los recorridos de refugios de primera etapa, como debe de ser y los fenómenos no tienen palabra de honor, entonces hay que estar prevenidos y seguir el desplazamiento”, informó la alcaldesa.

Solicitó a la población a no hacer caso de rumores e información no constatada por dependencias oficiales e hizo la invitación para que no se realicen compras de pánico.

Asimismo subrayó que hay elementos que se deben tener en casa desde que inicia la temporada de huracanes, como lo son; alimentos no perecederos, radio con pila, medicamentos básicos, agua y mantenerlos informados siempre durante toda la temporada.



