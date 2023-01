Cancún: roban 300 mil pesos del programa LEEN de AMLO a secundaria

El pasado viernes un cartón con un mensaje colocado en las rejas de entrada de la escuela secundaria 32, Independencia de México, pedía a los padres de familia poder reunirse a las 18:00 horas. Sorpresa se llevaron los papás de los alumnos al enterarse que 300 mil pesos del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN) del Gobierno Federal habían desaparecido y no tenían idea de donde quedaron.

Según la información proporcionada en la junta antes mencionada en donde los directivos del plantel ubicado en Haciendas Real del Caribe, región 200, Manzana 95 Lote 2, y los miembros del Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), revelaron el monto perdido, 300 mil pesos de los 600 mil pesos que otorga el Gobierno de México a escuelas inscritas a este beneficio.

“Preguntándole por qué razón no había venido a la escuela, si había tenido algún problema, porque me habían dicho que ellos tenían varias escuelas, la última comunicación que tuvo conmigo es un mensaje que dice, maestra estoy manejando no puedo contestar el mensaje”, dijo Rosa María Navarrete Montero, directora del plantel educativo, durante la junta.

Señaló que el 26 y 27 de diciembre les volvió a llamar y no hubo respuesta.

“Dije algo está pasando, nos robaron”, dijo la directora, “yo ya fui a la Secretaría con el licenciado Gonzálo, con mi supervisor que va a hacer una demanda por abuso de confianza y a partir de esto es un protocolo que debo de seguir, porque yo no tengo la tarjeta (Tarjeta del Bienestar), yo no soy la tesorera”, dijo con micrófono en mano.

La directora señaló a tres semanas de que comenzara a sospechar de robo, que comenzarán las investigaciones y prometió que iban a ver cómo invertir la otra parte que restó del robo, o sea otros 300 mil pesos.

Señaló que han conseguido la dirección de Julio César García Flores y que han ido a buscarlo ya que supuestamente esta persona es la que habría engañado a la institución en un proyecto en el que le solicitó el 50 por ciento que fue un monto de 300 mil pesos, o sea que justamente se cotizó el dinero preciso que otorga el gobierno.

Padres inconformes

“Me gustaría ayudarlos, somos varios padres de familia que estamos allí estamos inconformes y tenemos varias dudas como ¿Quién lo recomendó, qué comprobante les dieron, qué trabajo estaban haciendo, quién pagó y cómo lo pagaron?”, señaló un padre de familia durante la junta.

Lo único que se contestó de estos cuestionamientos es que el pago se realizó en efectivo.

Sin embargo, ante esta irregularidad el dinero restante tendría que ser devuelto, esto debido al mismo acuerdo que tuvieron los integrantes del CEAP al momento de aceptar las condiciones del programa LEEN, que incluso se debe leer en voz alta entre el presidente, el tesorero y las vocales de este organismo que debía ser contra fraudes y corrupción.

“Que tenemos conocimiento que un error de monto, caso fortuito, fuerza mayor, o incumplimiento de las Reglas de Operación, el banco podrá, a través de una Carta Instrucción de la DGLEEN, Retirar el recurso ministrado a nuestro tesorero”.

Este lunes se haría supuestamente la demanda por parte de la directora y del supervisor Joaquín Alcalá Cortés, quien es el que respalda el caso según la propia directora de esta institución pública.

Por su parte, los padres de familia han hablado y señalan que no están de acuerdo con esta situación pero han decidido no entrometerse por miedo a que pueda existir alguna represalia en contra de sus hijos, señalaron que se pondrán de acuerdo para poder hacer una demanda colectiva por este caso y también harán una segunda junta para exigir justicia.

El Secretario de Educación de Quintana Roo, Carlos Gorocica, se interesó por este caso en particular por lo que investigará la situación que ha trascendido en el estado, pues es un programa para el mantenimiento y mejora de las escuelas que debería ser participativo por parte de los padres de familia.

