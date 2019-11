Cancún: resumen rápido de NOTICIAS hoy 10 de noviembre de 2019

Abandonan a una mujer, tenía huellas de abuso sexual, en Cancún

Una dama fue abandonada en la Región 233 de Cancún, luego de que vecinos alertaron a las autoridades que cerca de un área de maleza estaba una mujer aún con vida y con huellas de violencia sobre el cuerpo, quien además estaba semidesnuda, ante ello se movieron las autoridades al lugar.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió alrededor de las 8:10 horas de este domingo, cuando al número de emergencias pidieron el apoyo de una ambulancia, así como de la policía sobre la calle 80 de la manzana 6, en la Supermanzana 233, debido a que una mujer estaba herida y abandonada en esa dirección.

¡Qué miedo! Taxista de Cancún amenaza a pasajeros con un cuchillo

Un usuario de redes sociales ha reportado por este medio a un taxista que, según declara, lo amenazó con un arma blanca luego de sostener una discusión.

Los hechos ocurrieron después de que el hombre abordara un taxi con el número de unidad 6566, el cual debía transportarlo desde la Región 230 hasta Ultramar, lugar donde el conductor pretendía cobrar una tarifa de 80 pesos y fue entonces cuando comenzó la pelea.

Como siempre; otro accidente entre un taxi y una combi en Cancún

Un accidente vial entre dos vehículos de transporte público dejó severos daños materiales la madrugada de este domingo 10 de noviembre, donde los responsables fueron, un taxi y una combi, el cual el taxi fue el que recibió más daños en la parte de enfrente, mientras que la otra unidad se volcó tras el impacto.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió hoy por la mañana, cuando al número de emergencias 911 reportaron un accidente vial en la avenida Arco Vial a la altura de la colonia Ciudad Natura en la ciudad de Cancún, donde los responsables fueron dos unidades de transporte público, mismos que estaban obstruyendo el paso.

2019 es el peor año para el comercio fijo de la Quinta Avenida: comerciantes

Leonor Castañeda Martínez, presidenta de la Asociación de Comerciantes de la Riviera Maya y consejera de la CANACO-SERVYTUR, calificó como grave la crisis por la que atraviesan los comerciantes de la Quinta Avenida de Playa del Carmen ante las bajas ventas, el alza de impuestos o la crisis del sargazo que podrían poner en riesgo a cientos de locales comerciales.

“Creo que de bien es conocido por todos los comerciantes que el peor año en la historia, las ventas han bajado tanto que han llegado a un 40% estamos muy alarmados porque este año ha sido muy muy difícil, no sabemos si es por la recesión que también existe a nivel internacional y como ustedes saben bien, el sargazo fue otro de los factores muy importantes, dijo.

Pide regidor a parquímetros respetar espacios de comerciantes ambulantes

A menos de 20 días de que inicie en funciones el sistema de parquímetros en el centro de Playa del Carmen, Orlando Muñoz Gómez, décimo primer regidor en Solidaridad rechazó la falta de comunicación por parte de la autoridad municipal para comunicar a los ciudadanos cómo y de qué forma operará el sistema de parquímetros de la ciudad.

“Yo he escuchado a la ex presidenta, hoy diputada, Cristina Torres, de lo que hay que hacer es socializar el tema, dando por entendido que esto ya se quedó firme; al final del día fue votado y ratificado por el Congreso, cosa que no había hecho la nueva Legislatura y que bueno extrañamente la bancada de Morena aprobó esto”, dijo en entrevista.

Por falta de dinero hasta el próximo año bachearán Chetumal

El regidor Wilander Javier Tun González, reconoció que, por falta de recursos, la atención del problema de baches en las calles de Chetumal se postergaría hasta el próximo año.

Lamentó que el ayuntamiento de Othón P Blanco carezca de recursos para revertir el deterioro de las principales avenidas de la ciudad, máxime que la problemática se podría agravar con las recientes lluvias que afectan a la región.

Participarían 500 empresas en Buen Fin en Chetumal y Tulum

El líder de la CANACO en la zona sur, Eloy Quintal Jiménez, afirmó que superarían las 500 empresas participantes en El Buen Fin, a pesar de que, hasta el momento, han confirmado 260 establecimientos.

Dejó en claro que ampliaron la fecha límite para el registro de establecimientos, porque se han fijado amplias expectativas en materia de ventas y negocios participantes.

“Al más reciente reporte, llevamos alrededor de 260 empresas; el plazo de registro se extendió hasta el 12 de noviembre, a las seis de la tarde y nosotros tenemos mucha confianza de que sí llegaremos a la meta propuesta”, afirmó.

Vidas en riesgo por deficiente atención en ISSSTE de Quintana Roo

La secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Martha Morga Arias, afirmó que la falta de medicinas, doctores, traslados y préstamos, se mantienen como las principales problemáticas del ISSSTE en el Estado.

Destacó que, hasta el momento, no se han emprendido acciones para revertir las deficiencias que enfrenta el instituto, a pesar de que se pone en riesgo la salud de los derechohabientes.

“Nos hemos dado cuenta que el ISSSTE, en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo, hay mucha queja de los pacientes y por ejemplo si tu te enfermas de una neumonía y pides una cita sólo hay (espacio disponible) hasta el otro año por ahí de marzo o abril”, dijo.

Patentes de alcohol irregulares continuarán sin funcionar

La directora general de Licencias de Bebidas Alcohólicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Layla Flores Terrazas, aseguró que el 80 por ciento de las patentes entregadas de manera irregular durante la pasada administración gubernamental siguen sin poder operar.

Dejó en claro que, a tres años de haber sido detectadas, de un total de 800 licencias de bebidas alcohólicas otorgadas de manera irregular en el sexenio pasado, sólo el 20 por ciento han sido regularizadas.

Comentó que las más de 600 que hasta el momento no han sido regularizadas se mantienen en “stand by”, y difícilmente los beneficiados podrán ponerlas en operación ya que les resultaría muy costoso.

¡Qué poca! Lanchero depravado toquetea a turista en Isla Mujeres

En el texto, la vacacionista relata que desde el principio del recorrido la actitud del presunto responsable se tornó extraña, pues comentaba con insistencia que él podía cuidar de la pequeña hija de la señora, para que esta pudiera realizar las actividades sin ningún impedimentos, sin embargo, tras mencionarlo por séptima vez, su actitud se volvió sospechosa, por lo que la familia no accedió a tal cosa.

Este dato revela que en un principio, el acusado tal vez tenía malas intenciones con la niña de apenas 8 años de edad, pero al verse frustrada su fechoría, optó por tocar de manera inapropiada a la madre de la menor.

