Cancún, polo turístico sin transporte público para personas con discapacidad

Uno de los retos para las personas con alguna discapacidad es integrarse a la escuela,sin embargo también existen problemas de limitadas oportunidades laborales en general y cuando se encuentra un trabajo se reconoce otro problema la movilidad es limitada en Cancún y no está diseñada para las personas que tratan de salir adelante aún con las limitantes que tiene el destino turístico.

“Mira te voy a contar algo, es como el dicho de que fue primero el huevo o la gallina, te explico que sucede, para que haya inclusión laboral primero tiene que haber inclusión escolar, es decir cómo empleas a una persona con discapacidad si esa persona con discapacidad no tiene un acceso a capacitación o educación”, señaló el vicepresidente de Coparmex Erick Maffassanti.

En exclusiva para La Verdad Noticias, Erick Maffassanti nos contó el proceso que él mismo llevó por ser una persona con una discapacidad y ahora que es representante del organismo empresarial más importante del país comparte su historia para hacer visible la problemática y así poder encontrar soluciones.

“El primer foco rojo que tenemos es la falta de acceso a la educación para las personas con discapacidad es decir son muy pocas las instituciones educativas que cuentan con accesibilidad y ni decir de personal capacitado para personas con discapacidad, yo te pongo un claro ejemplo a mis papás durante muchos años les dijeron, no, él tiene que ir a una escuela especial, ¿y cómo por qué tendría que ir a una escuela especial si mi nivel intelectual no tengo ninguna discapacidad?, dijo el líder de Coparmex.

El estudio y la preparación es clave para que las personas que viven con alguna discapacidad tengan oportunidades en un futuro.

“Entonces la primera brecha que hay que romper y en lo que estamos trabajando es en crear un directorio de instituciones académicas que cuenten con infraestructura para recibir a las personas con discapacidad a través de esto le facilitamos el trabajo a los padres con el fin de que cuando tengan un hijo con alguna discapacidad sepan que si hay instituciones y mientras nombramos las que ya lo hacen trabajemos y exijamos a las que no para que ya no tenga que haber un directorio”, dijo el entrevistado.

En Cancún no hay ni una sola unidad de transporte público para personas con discapacidad

Cancún polo turístico sin transporte público para personas discapacitadas

Otro problema en sí es la movilidad para las personas con discapacidad motriz o visual, pues la ciudad a pesar de solo tener 51 años de vida no está diseñada para este sector de la población que se estima es de un 15 por ciento.

“Después ya viene otra parte laboral y es aquí en donde viene otro tema, cómo le damos trabajo a una persona con discapacidad si no tiene como transportarse a la fuente de trabajo, es decir no hay transporte público, ni siquiera uno, no te hablo de que hay alguno o de que sea más caro, no hay ningún transporte público que permita trasladar a alguna persona con discapacidad, entonces sino le das un medio lo vas limitando más”, finalizó.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!