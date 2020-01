Cancún; muere al caer de la banqueta frente a la terminal de autobuses

Un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad, fue hallado la madrugada de este día frente a la terminal de autobuses en Cancún, conocido como ADO, luego de que personal que brinda servicios de vans observó que en el área de estacionamiento, estaba el cuerpo sin vida de un hombre.

De acuerdo a los primero informes, el reporte fue hecho hoy por la madrugada, cuando al número de emergencias 911, alertaron a las autoridades que en el estacionamiento del supermercado Soriana ubicado sobre la avenida Tulum con Uxmal, frente a la terminal de autobuses, estaba una persona tirada en el piso asfáltico, mismo que en ese momento no tenía signos vitales,.

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintan Roo y una ambulancia, acudieron al sitio; al llegar confirmaron el deceso de un hombre, por lo que dieron parte a los agentes de la Policía Ministerial, así como al personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, para el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo a los testigos, el occiso caminaba por la zona de manera borracha, al grado de agredir a todo aquel que pasó a su lado, de pronto escucharon un fuerte golpe sobre el piso, pero al ver que se trataba del difunto borracho, nadie quiso acercarse, sin embargo al ver que ya no se movía, procedieron a verificar como estaba.

Hasta el momento se sabe que el hombre ya fue identificado, aunque este dato aún no ha sido confirmado, en tanto este sería el primer caso de muerte de este tipo, por ello recomienda la autoridad no beber alcohol en vía pública o al menos cuando uno esté solo, ya que en muchas ocasiones las personas se pierden o acaban en una dirección diferente y no en la de sus hogares o en el peor de los casos acaban muertos, porque pierden la noción del tiempo y la razón.

