Cancún; madre denuncia en redes la sustracción de su hijo por su ex-pareja

Una madre desesperada en busca de justicia, publicó en redes la situación que está pasando, escribió que su ex-pareja le quitó a la fuerza a su bebé de apenas cuatro meses de nacido , por lo que tuvo que acudir a las autoridades para que den con el paradero del sujeto y de manera legal se decida quien tendrá la custodia del pequeño.

De acuerdo a la madre, su ex-pareja es identificado como Manuel ”N” , quien el pasado 18 de febrero del presente año, le arrebató de sus manos al infante, huyendo del lugar con rumbo desconocido, por ese motivo decidió acudir a la Fiscalía General del Estado, pero hasta el momento nadie sabe el paradero del presunto culpable.

Tal vez te interese: Cancún; detienen a sujeto por estar tomándole fotos a dos niñas ¡cuidado!

Cancún; madre denuncia en redes la sustracción de su hijo por su ex-pareja

Madre desesperada recurre a las redes

Según la afectada, al acudir a las fiscalía, la demanda y la carpeta de investigación se abrió por el delito de sustracción y retención de menores, pero luego de siete días, en este momento nadie sabe en dónde está el hombre, por ello es que decidió recurrir a las redes sociales, ya que tiene mayor impacto en la sociedad.

“Llevo casi ocho días buscando como loca el paradero de mi hijo y no logro dar con él, me preocupa mucho porque mi bebé solo toma pecho y no quiero ni imaginarme que algo le pueda pasar.

Más notas de Quintana Roo aquí

Cancún; madre denuncia en redes la sustracción de su hijo por su ex-pareja

Solo pido a Dios que lo cuide y que pronto esté en mis brazos; les pido por favor que me ayuden a compartir para encontrar a mi bebé, estoy desesperada, si alguien lo ve favor de comunicarse a este número, 9994973693”, concluyó el texto en redes.

Hasta el momento las investigaciones continúan por parte de las autoridades correspondientes, aunque de manera extraoficial, se dice que el presunto se está escondiendo en la isla de Cozumel, donde está con otra mujer, sin embargo este dato aún no ha sido confirmado, por lo que sólo es un rumor.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana