Cancún; madre de Maximiliano en contra de la reapertura del Distrito Cavana

Luego de casi cuatro meses de la desaparición de Maximiliano, joven que fue visto por última vez en el antro Distrito Cavana de Cancún, hoy nuevamente los medios de comunicación volvieron hablar del tema, luego de que a través de un video de la madre, dio a conocer su inconformidad de la reapertura de dicho antro.

El material inició con el enojo de la afectada, en donde expresó que no está de acuerdo con que el juez a cargo del caso, dio la orden de reabrir las puertas del bar Distrito Cavana, ya que ella afirma que las investigaciones no avanzan y no pueden aperturar el establecimiento por que el caso aún no se cierra.

“Tristemente me acabo de enterar que se abre el antro Distrito Cavana, que es donde mi hijo fue privado de su libertad, maximiliano cumple tres meses y 10 días tras su desaparición, no tengo respuesta de mi hijo, no tengo respuesta de la fiscalía y le quieren dar carpetazo a mi hijo, qué hay de por medio, no es justo lo que me están haciendo”.

En este sentido, pidió a las autoridades que esclarezcan esta decisión que el juez o el Ministerio Público ha dado a los dueños del Distrito Cavana, además de darle a la madre una explicación sobre los pocos avances para dar con paradero de Maximiliano.

“Quien es el juez, quiero saber quien es el juez que está autorizando que se vuelva a abrir este lugar, porque lo autorizó si aún no se ha esclarecido la vida de maximiliano, el cuerpo de maximiliano, porque están jugando con el sentimiento de una madre, porque están jugando con muchas personas”, dijo.

Por último, declaró que existe un video en donde se ve a Maximiliano siendo llevado por cuatro sujetos, quienes lo tenían amarrado de las manos, incluso, según la afectada, la Fiscalía de Quintana Roo no tiene el caso en el departamento de Antisecuestros, por lo que sospecha que hay muchas cosas en juego.

“Para que abren el lugar, vana permitir que desaparezca otra persona en ese lugar, quien está autorizando que se abra este lugar, porque Maximiliano no está como un caso de secuestro, porque no está el caso en antisecuestros, hay un video donde se muestra que cuatro personas llevan amarrado a maximiliano”, concluyó

