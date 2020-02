Cancún; lanzan "erizos" para ponchar las llantas y asaltar, ¡cuidado!

Un joven denunció en redes el intento de asalto en la ciudad de Cancún, donde los criminales son una banda dedicada a este tipo de delitos, hay que destacar que el testimonio de la víctima aún no ha sido confirmado de manera oficial por las autoridades , pero que según el afectado ya son varios casos de este tipo.

De acuerdo a la denuncia, el hecho ocurrió el lunes 10 de febrero del presente año en la avenida conocida como la Huayacán , alrededor de las 5:30 horas, cuando el hombre al momento de retornar sintió que en una de llantas se había ponchado, ya que en el retorno pasó sobre unos objetos que él no vio.

“Iba a parar en ese momento pero como el sensor de avería de neumático no marco nada y mi sexto sentido me advirtió no parar ahí, decidí retornar y entrar por la calle de Vía Cumbres”, escribió el sujeto.

Señaló que justo cuando pasó por el objeto y escuchó ruido extraño, vio a un hombre grande y corpulento que estaba atento de lo que estaba pasando, “cuando vio que no aparcaba solo se quedo mirandome. Ya en la calle perpendicular y en un edificio de oficinas decidí aparcar para revisar la llanta”, continuó el afectado.

Afirmó que al siguiente día, martes 11 de febrero, de inmediato fue con su mecánico para que le chequen las llantas y cuando le retiraron la llanta en una sección de la franja de rodamiento estaba cortada como con múltiples cortes de navajas , “no lo pude apreciar el día anterior pues estos cortes quedaron contra el pavimento cuando la revise”, reafirmó la víctima.

Según el técnico que revisó las llantas, le dijo que ya hay muchos casos en Cancún, y mencionó que cuando uno circula por lugares sin tráfico arrojan los que se conocen como erizos, que son pequeños pedazos de varilla de construcción soldados y afilados como navajas que no pinchan la llanta sino que la cortan en múltiples secciones, estalla y en ese momento que uno se estaciona te asaltan asaltan.

Hasta el momento este testimonio o denuncia pública ha sido publicado en varios medios o portales de noticias en Facebook , sin embargo se desconoce si las autoridades correspondientes ya tienen información al respecto, lo cierto es que este modus operandi existe en otras partes de la República y es muy utilizado por los delincuentes.

