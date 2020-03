Cancún; joven se hace pasar por donador de sangre, cobra y nunca llega

A través de las redes sociales, una mujer denunció a un joven en Cancún, quien se hizo pasar por un donador de sangre, mismo que le afirmó a la dama que ese es su trabajo, además de que comentó que tiene un grupo de personas que también se dedican a eso, lo defraudó, ya que cobran y nunca llegan al hospital para la donación.

Cancún; joven se hace pasar por donador de sangre, cobra y nunca llega

Cancún; joven se hace pasar por donador de sangre, cobra y nunca llega

La afectada es identificada como Jazmín, mientras que el hombre y de acuerdo a las capturas de pantalla que publicó la mujer, se hace llamar como Sabines Jhon, mismo que engañó a la dama, supuestamente este sujeto trabaja con un grupo de personas dedicadas a la donación de sangre.

Tal vez te interese: Sicarios ejecutan a humilde albañil en Tierra Maya

Cancún; joven se hace pasar por donador de sangre, cobra y nunca llega

Cancún; joven se hace pasar por donador de sangre, cobra y nunca llega

Jazmín escribió en redes que este sujeto se aprovechó de la situación y no le importó que su familiar este grave de salud, comentó que ella le depositó más de 500 pesos a una cuenta en el Oxxo y justo después del depósito, bloqueó sus cuentas de Facebook y las llamadas, así como los mensajes nunca contesta.

Cancún; joven se hace pasar por donador de sangre, cobra y nunca llega

Cancún; joven se hace pasar por donador de sangre, cobra y nunca llega

Joven en Cancún realiza fraude; lo denuncian en redes

“Ahora me tocó a mí, si alguien conoce a esta persona su paradero o donde trabaja por favor avíseme, se aprovechó de una situación vulnerable dónde yo pedía donadores de sangre, me aseguró que tiene un grupo de donadores, me mostró papeles de sus donaciones, yo quise creerle pues me es urgente los donadores.

Cancún; joven se hace pasar por donador de sangre, cobra y nunca llega

Me pidió un anticipo para los "pasajes" de los que iban a ir a donar y ahora que llegó la hora de esperarlos en el hospital por los donadores que dijo, no están. Esto lo publico para que más gente no caiga, el señor me bloqueó del messenger y de todo; el dinero que le deposite para mí no es nada, pero la intención es la que caga”, escribió la afectada.

Más notas de Quintana Roo aquí

Cancún; joven se hace pasar por donador de sangre, cobra y nunca llega

Así como este sujeto, existen muchas personas que ofrecen servicios o productos en redes, pero sólo están dedicados al fraude, por ello las autoridades siempre piden a la ciudadanía verificar cada cuenta y no dejarse llevar por la emoción o situación que uno esté pasando.

Cancún; joven se hace pasar por donador de sangre, cobra y nunca llega

“Necesitamos donadores por qué mi familiar está muy grave y esta persona se aprovechó de nuestra vulnerabilidad, no se vale”, concluyó el texto publicado en redes.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana