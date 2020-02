Cancún; incendian centro de rehabilitación según por negarse al derecho de piso

Un centro de rehabilitación ubicado en la Colonia Donceles de Cancún, fue atacado por un presunto grupo criminal al incendiar la fachada de dicho recinto, dejando pérdidas materiales; no hubo detenidos, a pesar de que implementaron un fuerte operativo de seguridad para dar con los presuntos.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió hoy por la madrugada, cuando al número de emergencias 911 alertaron a las autoridades que en el centro de rehabilitación llamado “Saasi”, ubicado en la dirección antes mencionada, sujetos prendieron fuego a la fachada.

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo, acudieron al sitio; al llegar confirmaron el hecho por lo que dieron parte al los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Benito Juárez para que controlen las llamas, luego de varios minutos lograron consumir el fuego.

Tras este hecho, hay una especulación que el crimen organizado fue quien prendió fuego a este centro, esto por no pagar el famoso derecho de piso, sin embargo esto aún no ha sido confirmado por las autoridades correspondientes, lo cierto es que confirmaron que no hubo vidas que lamentar, ni heridos.

Hasta el momento las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para tratar de dar con el paradero de los presuntos culpables, así como resolver este caso y verificar si en realidad fue por venganza al no pagar el derecho de piso, que según los comerciantes ya es el pan de cada día.

Hay que destacar que en lo que va del año y de manera extraoficial, han ocurrido varias ejecuciones y ataques a comercios porque los dueños se niegan a pagar el derecho de piso, pero esto aún es un rumor.

