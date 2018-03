El cónsul aseguró que Quintana Roo es totalmente seguro, sobre todo Cancún y la Riviera Maya

El cónsul de Austria en Cancún, Ricardo Schondube, informó que Quintana Roo es seguro, sobre todo Cancún y la Riviera Maya, por lo que hay que destacar lo positivo del destino, “las virtudes y bellezas que tiene nuestro estado y nuestra ciudad, más que resaltar puntos de violencia que están focalizados por situaciones muy específicas”.

Por eso dijo que el rol tanto de los cónsules como de las autoridades, “quienes tenemos la fortuna de vivir en estos lugares, debe de resaltar lo positivo y no sitio donde se genera la violencia, “es mucho menor que existe en muchas otras ciudades importantes del mundo, de las cuáles nadie se da cuenta”.

El diplomático dijo que “Quintana Roo es seguro para visitar y el gobierno que represento no ha emitido ningún tipo de alerta”, luego de aclaró que tiene la nacionalidad mexicana también, y agregó que “respetamos la autonomía de las autoridades estatales, federales y municipales”.

Cónsul de Austria

En entrevista luego de dar una conferencia sobre la ONU en la Universidad Anáhuac, dijo que “Austria es un gran país que tiene una magnifica visión en temas de energía renovable, con un gran empuje en temas de cambio climático y ya existen acercamientos con autoridades mexicanas y del estado de diversos ámbitos, para traer empresas para invertir en diversas ramas en el estado con las cuales sería este tema de energías renovables”, puntualizó.

Cancún es seguro: cónsul de Austria

En este contexto informó que de enero de 2017 a enero de 2018 se recibieron alrededor de 13 mil 600 turistas de ese país, lo que significa una importante derrama económica en la principal actividad que se tiene en el estado.

Lo anterior representa el 48% de los turistas de ese país de Europa que visitan México.

“Quintana Roo es el segundo estado que más austriacos recibe, sólo le gana la CDMX" aclaró.

Expuso que Red Bull tiene una presencia importante en el estado, lo mismo que cristales Swarovski en almacenes y plazas comerciales, además de joyerías, ambas son empresas de ese país a nivel mundial, expuso.

Informó que hasta el momento no puede adelantar nada, pero son sostenidas por la oficina de Comercio Exterior en la CDMX, por lo que no está empapado en el tema, lo cierto es que insiste gran interés de Austria en Quintana Roo, donde los turistas se sienten seguros y les agrada el clima, la atención turística y sobre todo que se sienten felices de venir debido a que en época de invierno el clima de sus ciudades no es nada halagüeño, concluyó.

Visitantes austriacos durante 2017

2017

Enero Cancún, Q. Roo Austria 1237

Febrero Cancún, Q. Roo Austria 1330

Marzo Cancún, Q. Roo Austria 1097

Abril Cancún, Q. Roo Austria 988

Mayo Cancún, Q. Roo Austria 696

Junio Cancún, Q. Roo Austria 464

Julio Cancún, Q. Roo Austria 1135

Agosto Cancún, Q. Roo Austria 855

Septiembre Cancún, Q. Roo Austria 549

Octubre Cancún, Q. Roo Austria 704

Noviembre Cancún, Q. Roo Austria 1213

Diciembre Cancún, Q. Roo Austria 1595

2018

Enero Cancún, Q. Roo Austria 1424