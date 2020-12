Cancún en manos de indecisos, repuntan Morena y PAN, PRI en el rezago

Según una consulta realizada por la empresa especializada en encuestas telefónicas, Massive Caller, hasta este momento la pelea por alcanzar la alcaldía del municipio de Benito Juárez, donde se ubica Cancún, será decidida por los indecisos, o sea quienes no saben aún por quien votar de los virtuales candidatos de los que se han rumorado.

Respecto a partidos políticos, Morena es quien va a la cabeza con una posible reelección de Mara Lezama, actual alcaldesa de Benito Juárez, sin embargo Marybel Villegas la sigue muy de cerca para tomar el puesto de posible candidata con mejores resultados que la actual edil, aún con el reciente problema que surgió a raíz de la represión a los ciudadanos por parte de policías municipales, Morena tiene una ligera ventaja de que deberá cuidar mucho sino quiere perder el municipio con mayor número de habitantes del estado.

El resultado de la encuesta telefónica

Respecto al Partido Acción Nacional, ha retomado mucha fuerza después de los eventos antes mencionados y ya se postula como una una segunda fuerza política en Cancún, aunque aún no hay un candidato definido, se ha hablado de Carlos Orvañanos como un virtual y posible contrincante que tiene ya una ventaja sobre Jesús Pool Moo en las simulaciones contra Mara Lezama y Marybel Villegas en simulaciones contra Morena.

Candidatos y partidos

Lo que resalta es que la gran cantidad de indecisos serán los que definan el rumbo de las siguientes contiendas a la alcaldía, ya que hasta este punto representan un 18%, mientras que a la cabeza se sitúa Morena con 34.3% y el PAN con un 28.6%, lo que indica que la gran ventaja que obtuvo Morena en 2018 se ha desplomado mientras que ha dado fuerza al PAN que ha regresado más fuerte creando una brecha de 6 puntos de diferencia, que se irá cerrando o abriendo a medida que los indecisos se inclinen por un lado o el otro.

Indecisos darán victoria a Morena o PAN en Cancún

En estas nuevas elecciones no hay espacio para el Partido Revolucionario Institucional que se ha relegado hasta un punto en el cual no cuenta con la probabilidad de ganar no convenciendo al 18% de los indecisos, de igual forma las candidaturas independientes no figuran como fuerza política y su mayor representante, el regidor Isaac Janix, no cintaría en este momento con el apoyo que alguna vez obtuvo al enfrentarse a Morena en 2018.

Estas son las posibles contiendas

Respecto a Movimiento de Regeneración Nacional, en las simulaciones realizadas por el grupo Massive Caller, obtienen mayor ventaja compitiendo con Marybel Villegas como su candidata, que con Mara Lezama, en Partido Acción Nacional, se obtienen los mismos resultados con Carlos Orvañanos como virtual candidato por encima de Jesús Pool Moo.

