Cancún en la mira del mundo por estudiantes argentinos contagiados de COVID-19

El caso de los 44 estudiantes argentinos contagiados por COVID-19 tras realizar un viaje de graduación a Cancún sigue dando de qué hablar y mantiene actualmente al Caribe mexicano en la mira del mundo luego de revelarse que estos jóvenes se realizaron su prueba PCR antes de regresar a su país de origen en un laboratorio privado, el cual no estaba acreditado para realizar este tipo de análisis.

Luego de estos hechos y las diferentes anomalías detectadas en Cancún respecto a los exámenes COVID-19, las declaraciones realizadas por autoridades sanitarias de Argentina han subido de tono, al punto de señalar que ya no se puede confiar en las pruebas PCR realizadas en otros países, al ser en algunos lugares vendidas con resultados negativos para poder viajar.

“Ya no se puede creer en los PCR que vengan de fuera, esto pasa en Europa también, se venden los PCR para viajar, Se están falsificando los PCR, lo cual es gravísimo y pone en riesgo no solo a la persona sino al conjunto de gente que viajó en el avión porque ya no es una persona sino 30 o 40”, declaró el ministerio de salud de Buenos Aires, Argentina, Daniel Gollan.

Precisó que han detectado varios certificados de pruebas PCR con resultados negativos falsos presentados para poder regresar al país, esto de acuerdo a entrevistas realizadas a viajeros cuando regresan al país.

Autoridades de México responden por este caso

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aceptó que el laboratorio privado en Cancún donde los estudiantes argentinos se realizaron sus pruebas PCR antes de retornar a Argentina no está acreditado para hacer este tipo de análisis, motivo por el cual se espera información detallada de sus acreditaciones, así como licencias de funcionamiento.

Destacó que las autoridades sanitarias de Quintana Roo han desplegado un operativo de investigación en los hoteles donde se hospedaron los jóvenes viajeros de Argentina, sin embargo, aún no se tiene un informe oficial sobre estos hechos, pero se esperan resultados esta misma semana.

López-Gatell precisó que han solicitado a las autoridades de salud en Argentina más información respecto a este caso por medio del Reglamento Sanitario Internacional, esto con el fin contar con todos los datos posibles sobre este incidente.

“Desde que se tuvo conocimiento de este evento nosotros hicimos la petición oficial a través del Reglamento Sanitario Internacional, es decir con el punto nacional focal de Argentina, hemos pedido toda la información, pero hasta el momento no nos ha llegado” informó.

Padres de familia de estudiantes argentinos contagiados en Cancún alzan la voz

Varios padres de los estudiantes argentinos que se contagiaron de COVID-19 tras tener su viaje de graduación en Cancún han decidió alzar la voz y exigir al gobierno en Argentina se investigue a fondo la situación y se informe de cualquier anomalías cometida durante el viaje al Caribe mexicano de sus hijos, principalmente en el aspecto del laboratorio privado donde se les aplicaron sus pruebas PCR antes de regresa a suelo argentino.

Eduardo Raimondi padre de un alumno contagiado calificó como sospechoso que el grupo de estudiantes salieron de Argentina con una prueba PCR negativa pagada por los tutores en un laboratorio privado, pero al regresar ellos también presentaron el mismo examen pero realizado en una clínica de Cancún dando resultado negativo de nueva cuenta.

“Llama la atención que salieron de Argentina con un PCR pagado por nosotros en un lugar privado que dio negativo, estuvieron allá siete días y al cuarto día les hicieron otro PCR en un laboratorio por el que pagamos 100 dólares a la agencia. Todos dieron negativos, pero al llegar aquí dieron positivo”, comentó.

Gobierno de Quintana Roo defiende protocolos sanitarios aplicados contra el COVID-19

Ante esta situación de los 44 estudiantes argentinos contagiados de COVID-19, el gobierno de Quintana Roo a través de la Secretaría de Turismo (Sedetur), respondió señalando que actualmente en la entidad se han desarrollado una serie de protocolos y mecanismos para garantizar la protección, así como prevención sanitaria de los residentes, trabajadores, proveedores, además de turistas, motivo por el cual miles de empresas actualmente se encuentran certificadas, respetando los protocolos contemplados dentro del color en el semáforo epidemiológico estatal.

Precisaron que actualmente el Caribe mexicano cuenta con una serie de laboratorios operando dentro de las instalaciones turísticas y espacios certificados por las autoridades sanitarias, mismas que realizan pruebas COVID-19, tanto de antígenos, como PCR, para la identificación del coronavirus.

En el mismo tenor, la Secretaría de Salud Estatal, a través de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, ha realizado una suspensión provisional del laboratorio Marbú Salud, donde los jóvenes argentinos se realizaron sus pruebas PCR antes de regresar, en tanto se llevan a cabo las investigaciones correspondientes de equipos y documentación.

Autoridades de Argentina piden evitar los viajes no esenciales al extranjero

Tras los hechos donde 44 estudiantes dieron positivo a COVID-19 tras un viaje realizado a Cancún, el Ministerio de Salud de Argentina ha vuelto a desalentar los viajes no esenciales al extranjero, además de emitir un decreto con nuevas restricciones para bajar las frecuencias de los vuelos internacionales. Así mismo, prevé endurecer los controles a la llegada.

Desde octubre del año pasado el gobierno argentino permite que sus connacionales y residentes viajen al exterior pero para esto deben presentar una declaración jurada donde aceptan hacerse responsables de los imprevistos que puedan surgir con relación a su salud. A su vuelta, deben mostrar una prueba negativa al COVID-19 realizada 72 horas previas al embarque, otra declaración jurada y permanecer siete días aislados en su domicilio argentino.

