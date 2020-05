Cancún; denuncian instalación de tianguis, aún cuando está prohibido

A través de las redes sociales, usuarios de Facebook dieron a conocer públicamente que un tianguis se sigue instalando, no respetando a las autoridades e incluso no llevan los protocolos sanitarios, los que despachan no tienen cubrebocas y sobre todo desobedecen a la sana distancia, esto en la Ruta 7 de Cancún.

De acuerdo a la publicación, fue el domingo 24 de mayo, cuando el denunciante, quien en su perfil se identificó como Felipe, decidió salir porque tenía que realizar pendientes esenciales, de pronto se percató que en la Región 76, cerca de la Ruta 7, habían varios puestos instalados, con toldos verdes, justo donde es el área de tianguis, al acercarse, confirmó que se trataba de el tianguis de los domingos que se pone en esa zona.

El usuario siguió escribiendo y mencionó que además de estar desobedeciendo a las autoridades, poniéndose en plena contingenci, cuando está prohibido, las personas que se instalaron, no tenía cubrebocas, no daban gel antibacterial y sobre todo no había una sana distancia entre clientes.

Por ese motivo, el que denunció este hecho, hace un llamado a las autoridades para que vayan a ese lugar y verifiquen el motivo por el cual están vendiendo, cuando está prohibido la instalación de tianguis en Cancún durante la contingencia, además de que no están cumpliendo con las medidas sanitarias.

Recordemos que hace unos días, comenzó a circular un comunicado en el que se afirmaba que los tianguis ya podían abrir, mismo documento que estaba supuestamente firmado por el líder de los tianguis en Cancún, Melitón Ortega, sin embargo horas después fue desmentido por el mismo líder.

Hasta el momento aún no hay fecha para que este tipo de comercio regrese, pues primero iniciarán sus operaciones las actividades esenciales, como lo son, la agricultura, ganadería, apicultura, acuacultura y pesca, así como las de las obras en construcción, estos el 1 de junio y hasta el 8 o 10 del mismo mes la industria turística.