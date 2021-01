Cancún de nuevo en semáforo naranja, estás serán las duras medidas de restricción

Cancún de nuevo en semáforo naranja, estás serán las medidas

Este jueves el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González decretó por medio de sus redes sociales el nuevo color que adquiriría el semáforo de Covid-19 en el estado del 25 de enero al 1 de febrero de 2021. Sería semáforo naranja, la zona norte es donde se ubican la ciudad de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, tendrán que adaptarse a las medidas restrictivas característicos de este color.

La zona norte del estado se compone de siete municipios que son Tulum, Solidaridad donde se encuentra Playa del Carmen, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez donde se encuentra Cancún, Lázaro Cárdenas donde se encuentra Holbox e Isla Mujeres, estos municipios y sus principales cabeceras tendrán que adaptarse a los requerimientos necesarios para controlar el rebrote.

Se esperan cierren de negocios

Uno de las principales medidas que se estipuló por parte del gobierno del estado es que no se abrirán o no se deberán abrir, las escuelas, congresos y convenciones y bares, centros nocturnos, discotecas, centro de espectáculos, cantinas, etc, lo que representaría un duro golpe en la economía local ya que Quintana Roo depende al 100% de la actividad económica del turismo.

Empresas deberán reducir drásticamente su capacidad

Mientras tanto se abrirán únicamente al 30% de su capacidad; playas y parques públicos, cines y teatros, centros comerciales, tiendas departamentales, casinos, peluquerías y salones de belleza, servicios religiosos, inmobiliarias, manufactura, ventas de enseres y computadoras.

Semáforo naranja en Cancún y otras ciudades

Por otra parte la apertura al 50% quedará únicamente para; hoteles, restaurantes, sitios históricos, parques temáticos, campos de golf y servicios turísticos, gimnasios y clubes deportivos al aire libre y servicios contables administrativos profesionales y técnicos.

El acceso a las playas será regulada nuevamente

Mientras que las actividades esenciales operarán con una capacidad normal, respecto al transporte público la capacidad máxima para transportar será la siguiente; motocicletas una persona, vehículos privados cuatro personas, taxis tres incluyendo al conductor y transporte público al 50%.

